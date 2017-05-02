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Спорт | В Пензе чиновники выявляли лучшие стритбольные команды

02.05.2017|13:00
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В субботу, 29 апреля, в пензенской ДЮСШ № 1 чиновники сражались в стритбол. Состязания проходили по программе спартакиады органов государственной власти Пензенской области.

В итоге за призовые места в финале будут бороться две группы, в каждую из которых входит четыре команды.

Первую группу составили областное правительство и три министерства: минсельхоз, минлесхоз и минфин.

Во вторую группу вошли региональное управление ЖКХ и гражданской защиты населения, министерство образования, госжилстройтехинспекция и департамент государственного имущества.

«В мае пройдут предварительные и финальные соревнования по настольному теннису, мини-футболу и волейболу. Состязания по плаванию, легкой атлетике, стрельбе из пневматической винтовки, дартсу, финальные игры по мини-футболу, уличному баскетболу и волейболу пройдут 12 августа», - сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|02.05.2017 13:26|

Вот цепи на фотке - это по делу!

Имя: Гость
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