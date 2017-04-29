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Спорт | «Лагуна-УОР» стала серебряным призером чемпионата России

29.04.2017|11:15
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В пятницу, 28 апреля, в Москве состоялся второй матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Пензенская «Лагуна-УОР» боролась за победу со столичным «Торпедо-МАМИ».

Хозяйки площадки быстро вышли вперед: на 6-й минуте отличилась Дина Данилова, на 15-й - Олеся Воробей.

Однако до перерыва пензенские футболистки сумели сократить разрыв - гол забила Ксения Олькова. А на 26-й минуте Лиана Юхаева сравняла счет - 2:2.

Больше он до конца матча не менялся, поэтому титул сильнейшей женской мини-футбольной команды России получило «Торпедо-МАМИ» - благодаря крупной победе в Пензе (6:1). «Лагуна-УОР» стала серебряным призером.

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