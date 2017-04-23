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Спорт | Футболистки клуба «Торпедо-МАМИ» разгромили пензенскую «Лагуну-УОР»

23.04.2017|11:20
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Футболистки клуба «Лагуна-УОР» крупно уступили на своей площадке в борьбе за золото чемпионата страны.

Сурские спортсменки получили право выступать в финале после нарушения командой «Аврора» регламента соревнований. Футболисткам из Северной столицы было засчитано техническое поражение, и таким образом подопечные Юрия Новикова получили шанс завоевать высшую награду состязаний. Но для этого нужно было победить не менее грозного соперника - «Торпедо-МАМИ».

Встреча в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» началась с одного пропущенного мяча нашими девушками, после этого они смогли выравнять положение, но ненадолго.

К концу первого тайма столичные футболистки снова вышли вперед, и на перерыв команды отправились при счете 1:2.

Во втором игровом отрезке казалось, что все еще можно исправить, и до его середины «Лагуна-УОР» всеми силами стремилась восстановить равновесие. Но, увы, буквально за пять минут столичные спортсменки несколько раз успели отправить мяч в ворота сурской команды, а к концу встречи ушли в недосягаемый отрыв и установили на табло счет 1:6.

Клуб «Торпедо-МАМИ» одержал уверенную победу и оставил минимальные шансы на золото пензенским футболисткам. Тем не менее завоевать чемпионский титул подопечные Юрия Новикова еще могут. Для этого нужно с крупным счетом выигрывать в гостях. Ответный матч состоится в Москве 28 апреля.

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