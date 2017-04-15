15.04.2017 | 10:10

В пятницу, 14 апреля, пензенский хоккейный клуб «Дизель» разгромил команду «Заречные Бобры» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 7:1.

Гости уверенно лидировали на ледовой площадке закрытого города на протяжении всех периодов.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Дизель», особенно отличились игроки Денис Бельский, Дмитрий Дрожжин, Давид Думбадзе, Антон Моренец, Артем Пуголовкин, Дмитрий Тарасов, Булат Хамматов.

После дружеского матча генеральный менеджер ХК «Дизель» Кирилл Двуреченский пояснил, что эта встреча не рассматривалась как контрольная или проверочная для новичков.

«Но часть ребят удалось просмотреть еще раз не в тренировочном процессе, а в режиме игры. Главная же цель таких дружеских встреч - подарить болельщикам праздник. Я думаю, что это удалось на все сто процентов», - отметил Кирилл Двуреченский.

Напомним: на места в «Дизеле» претендуют 13 человек. Предсезонный сбор под руководством Кирилла Двуреченского продлится до 15 апреля. После этого команду распустят, заключат новые договоры. К основным тренировкам хоккеисты клуба приступят в июле.