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Спорт | На места в команде «Дизель» претендуют 13 человек

11.04.2017|15:49
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Хоккеисты пензенского «Дизеля» завершают предсезонные сборы под руководством генерального менеджера клуба Кирилла Двуреченского. Команда работает в режиме двух тренировок в день с целым десантом игроков, находящихся на просмотре.

Фактически сурская дружина в данный момент в стадии формирования. Руководство говорит, что костяк коллектива будет сохранен, но в него могут влиться новички. Претендуют на место в «Дизеле» пять нападающих, пять защитников и три вратаря.

«Смотрим, как они проявляют себя в той или иной игровой ситуации», - уточнил Кирилл Двуреченский.

По словам хоккеистов и руководителей, все, кто участвует в тренировках, полны сил и желания биться за будущие победы. Идет здоровая конкуренция за места в основном составе, их займут спортсмены с отличной физической и технической подготовкой.

Предсезонный сбор под руководством Кирилла Двуреченского продлится до 15 апреля. После этого команду распустят, заключат новые договоры. К основным тренировкам хоккеисты клуба приступят в июле.

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