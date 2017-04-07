07.04.2017 | 15:00

В субботу, 8 апреля, в Сердобске пройдет областной фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья». Ожидается, что в нем примут участие более 150 человек - победителей зональных этапов соревнования, состоявшихся 1 апреля в Пензе, Малой Сердобе, Мокшане и Бессоновке.

Соревнования проведут в ФОКе «Юность», открытие в 10:00.

В программе фестиваля - легкоатлетическая эстафета, комбинированная эстафета «Веселые старты», плавание, индивидуальные тесты, дартс, фитнес-упражнения, конкурс плакатов на тему «Стартуем вместе».

Как сообщил министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский, всего в 2017 году в Пензенской области планируется провести 3 661 мероприятие. Больше всего соревнований (236) пройдет в Заречном, свыше 150 - в Кузнецком, Нижнеломовском, Никольском и Сердобском районах. Меньше всего их будет в Сосновоборском и Вадинском районах.