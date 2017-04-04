04.04.2017 | 10:07

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский вместе с Дмитрием Саутиным и Глебом Гальпериным в качестве представителя Российской федерации прыжков в воду делегирован в Ассоциацию водных видов спорта России.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании президиума РФПВ, состоявшемся 31 марта в Казани.

Российская федерация прыжков в воду вступает в Ассоциацию водных видов спорта на правах учредителя. При этом основным кандидатом на пост главы новой организации является Алексей Власенко, который возглавляет национальные федерации по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, сообщается на сайте РФПВ.

Григорий Кабельский претендует на пост вице-президента Ассоциации водных видов спорта.

Решение о ее создании было принято в марте 2017 года, образование ассоциации планируется завершить уже в апреле. Она объединит плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.