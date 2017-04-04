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Спорт | Г. Кабельского выдвигают в руководство Ассоциации водных видов спорта России

04.04.2017|10:07
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Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский вместе с Дмитрием Саутиным и Глебом Гальпериным в качестве представителя Российской федерации прыжков в воду делегирован в Ассоциацию водных видов спорта России.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании президиума РФПВ, состоявшемся 31 марта в Казани.

Российская федерация прыжков в воду вступает в Ассоциацию водных видов спорта на правах учредителя. При этом основным кандидатом на пост главы новой организации является Алексей Власенко, который возглавляет национальные федерации по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, сообщается на сайте РФПВ.

Григорий Кабельский претендует на пост вице-президента Ассоциации водных видов спорта.

Решение о ее создании было принято в марте 2017 года, образование ассоциации планируется завершить уже в апреле. Она объединит плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.

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Гость|04.04.2017 10:31|

penzainform.ru писал(a):

Григорий Кабельский претендует на пост вице-президента Ассоциации водных видов спорта.
а на пост главного дворника Пензы его никто не собирается воздвигать ?

Гость|04.04.2017 10:33|

Григорий Кабельский претендует на пост вице-президента Ассоциации водных видов спорта.

а на пост главного дворника Пензы его никто не собирается воздвигать ?

Он и там все вёдра и веники разворует...

Гость|04.04.2017 10:34|

Концы в воду...

Гость|04.04.2017 10:47|

Он уже убывал с нашего города,но очень быстро вернулся.

Гость|04.04.2017 10:51|

Да заберите его уже что ль.

Гость|04.04.2017 10:51|

Он уже убывал с нашего города,но очень быстро вернулся.

Слов нет . Вали гриша вали .

Гость|04.04.2017 10:55|

то есть он променяет "команду" дизель на бассейны?

Гость|04.04.2017 10:56|

Гость писал(a):

променяет "команду" дизель на бассейны?
"игроков" из дизеля в синхронисты!

Гость|04.04.2017 11:01|

Кобельского в министры спорта России !

Гость|04.04.2017 11:21|

Гость писал(a):

04.04.2017 11:01|

Кобельского в министры спорта России !

Долой из Пензы

Гость|04.04.2017 11:29|

Он никуда не убудет, это просто общественная нагрузка!

Гость|04.04.2017 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Григорий Кабельский претендует на пост вице-президента Ассоциации водных видов спорта.
Это ему наверное за то, что москвичам продал ДВС на калинина.

Неужели нельзя было все сделать так, как там сейчас ?

Гость|04.04.2017 12:37|

Умеет входить в одну и ту же воду и выходить сухим из воды! Это очень ценное качество для вице-президента!

Гость|04.04.2017 12:47|

Никчемный деятель, надоел до невозможности в Пензе. Пока он тут, местный спорт обречён.

Гость|04.04.2017 13:29|

А плавать он умеет?

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