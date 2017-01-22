22.01.2017 | 13:17

Повторная встреча мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» и команды «ОрелГУ» завершилась уверенной победой пензячек. Они извлекли уроки из предыдущего матча, в котором потеряли очки.

В концовке первого тайма хозяйки площадки перешли от разведки к активным атакующим действиям и отличились до перерыва дважды. Мячи на счету Лианы Юхаевой и Ольги Тигиной.

В начале второго тайма дублем разразилась Ирина Родькина, после чего на табло высветились цифры 4:0.

Подвел итог разгрому орловчанок автогол. «Лагуна-УОР» отпраздновала отличную победу со счетом 5:0.

«Тренер сказал, что мы должны прибавлять. Все-таки у нас профессиональная команда, а не любительская, как «ОрелГУ». Все девчонки чувствовали свою ответственность, понимали, что надо выиграть», - рассказала форвард ПМФК «Лагуна-УОР» Ирина Родькина.

В турнирной таблице произошли изменения. Пензенский клуб вышел на второе место в лиге, опередив столичное «Торпедо-МАМИ». Москвички в серии с питерской «Авророй» очков не набрали.