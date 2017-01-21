21.01.2017 | 16:01

Мини-футболистки из Пензы и Орла в этом сезоне пока играют только вничью.

Домашняя встреча для клуба «Лагуна-УОР» получилась неровной. Наши девушки первыми пропустили гол, однако нашли в себе силы до перерыва не только отыграться, но и выйти в лидеры - 2:1.

Во второй половине матча у хозяек площадки были моменты для того, чтобы увеличить преимущество. Но девушки упускали верные шансы. А орловчанки в итоге использовали чуть ли не единственную возможность сравнять счет, и игра завершилась вничью - 2:2.

После этого поединка «Лагуна-УОР» по-прежнему находится на третьем месте в таблице дивизиона «Запад». Впрочем, в случае победы в повторной встрече команда может улучшить свое положение.