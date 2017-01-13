13.01.2017 | 11:53

Директором пензенского регбийного клуба «Империя» назначен Андрей Бачурин. Соответствующий приказ подписала в среду, 11 января, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова.

В пятницу, 13 января, нового директора представили команде.

«Нужно сохранить тех людей, которые у нас были, постараться вернуть тех, кто ушли. И, конечно же, сохранить место в Премьер-лиге. Это основные задачи. Как они будут решаться, посмотрим попозже. Сейчас нужно втянуться в рабочий процесс, понять состояние дел. Будет сложно, потому что финансирование в этом году сокращено», - поделился размышлениями Бачурин. Его слова приводит пресс-служба «Империи».

Согласно его утверждению, в перспективе возможны и кадровые изменения.

«Сейчас мы соберемся, обсудим все эти вопросы. С командой много лет работала одна группа. Хочется некоторых перемен. Будем разговаривать, обсуждать, принимать решения», - уточнил новый директор регбийного клуба.

Андрей Бачурин родился в 1972 году в Красноярске. В Пензу попал во время прохождения срочной службы в армии. В 1992 году вошел в состав РК «Пенза», где провел 10 лет. С 2007-го работал старшим тренером-преподавателем отделения регби ДЮСШ № 8 г. Пензы. С 2009 года постоянно судит матчи чемпионатов России по регби и регби-15.

Напомним: ранее «Империю» возглавлял Сергей Кащеев. Он написал заявление об отставке в конце 2016 года.