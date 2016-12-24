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Спорт | Директор регбийного клуба «Империя» написал заявление об увольнении

24.12.2016|09:29
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Директор пензенской «Империи» Сергей Кащеев написал заявление об увольнении. По данным пресс-службы регбийного клуба, в настоящее время оно находится на рассмотрении у руководства Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы.

«Я никогда не скрывал своего мнения, всегда старался следовать принципам и правилам честной игры, высказывал и отстаивал свои взгляды на всех уровнях. Понятно, что это нравится не всем. В итоге мне было заявлено, что я утратил доверие. В сложившейся ситуации другого выхода, как написать заявление об увольнении, у меня нет», - прокомментировал свое решение Кащеев.

Он также отметил, что на протяжении всего времени существования «Империи» делалось все, чтобы пензенская регбийная школа развивалась и становилась одной из сильнейших в России.

«Команда мастеров, существуя на самый маленький бюджет в лиге, всегда входила в элитный дивизион российского регби. Это касается и регби-15, и регби-7. Хочется надеяться на то, что новые люди, которые придут к руководству клубом, не выберут самый легкий путь, «свалившись» уровнем ниже, чтобы без особого труда зарабатывать медали и кубки совершенно другой пробы, а будут стараться сохранить команду на высшем уровне российского регби», - добавил Кащеев.

Напомним: в 2016 году пензенская «Империя» снялась с чемпионата России по регби-7 из-за финансовых проблем. Из-за отсутствия денег также были отменены встречи с таганрогской «Булавой» в рамках чемпионата страны по классическому регби.

Предполагалось, что в 2017-м клуб останется без бюджетной поддержки, однако финансирование решили сохранить. В итоге в бюджете выделено 9 млн рублей на организацию участия и координацию деятельности «регбийной команды, официально представляющей город Пензу, в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби».

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Гость|24.12.2016 11:25|

За что утрата доверия-то?

Гость|24.12.2016 12:08|

ну нет в пензе денег,половина в карманах чиновников осело,о каком финансировании может идти речь,в столицах что творится,а уж в нашей деревни......)))))

Гость|24.12.2016 12:13|

Ладно, Пенза 350 лет без регби жила, и теперь если вдруг команду разгонят, жители города этого даже не заметят.

Гость|24.12.2016 12:34|

Регби и прыжки в воду, два вида спорта, в которых Пенза лидировала. Пока Путин не займется регби, у Империи никаких перспектив.

Гость|24.12.2016 12:44|

У них (регбистов) выбирали Президента ФРР (ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ ),выиграл тот кандидат которого поддержал Кашеев и большинство делегатов, как видно такой расклад не всех усраивало,нашли крайнего как всегда.

Гость|24.12.2016 12:51|

Человек до мозга костей РЕГБИСТ и спортсмен, как можно из какой-то прихоти отдельных чиновников, решать судьбы людей которые всю жизнь заниматься любимым делом.

Гость|24.12.2016 12:58|

Пенза маленький город и слухи быстро разносят по всему городу,те кто питается разрушить более 50-ти летние традиции,знаете Бог на вас тоже смотрит и всем по заслугам вернуться назад.

Гость|24.12.2016 13:06|

Оставьте наконец-то регбистов в покое, дайте людям на те мизерные деньги которые вы "большим трудом " выделили,поработать и дальше расти будущее Пензенского спорта.

Гость|24.12.2016 13:39|

Уже и до Кашеева добрались, он не просит заоблачных денежных вложения в регби,он-то чем не угодил. .

Гость|24.12.2016 15:04|

Кака потеря

Гость|24.12.2016 15:05|

Балашова почему забыли уже все?

Гость|24.12.2016 17:22|

да кому он нужен этот регби. лучше Дизелю больше денег

Имя: Гость
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