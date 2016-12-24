24.12.2016 | 09:29

Директор пензенской «Империи» Сергей Кащеев написал заявление об увольнении. По данным пресс-службы регбийного клуба, в настоящее время оно находится на рассмотрении у руководства Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы.

«Я никогда не скрывал своего мнения, всегда старался следовать принципам и правилам честной игры, высказывал и отстаивал свои взгляды на всех уровнях. Понятно, что это нравится не всем. В итоге мне было заявлено, что я утратил доверие. В сложившейся ситуации другого выхода, как написать заявление об увольнении, у меня нет», - прокомментировал свое решение Кащеев.

Он также отметил, что на протяжении всего времени существования «Империи» делалось все, чтобы пензенская регбийная школа развивалась и становилась одной из сильнейших в России.

«Команда мастеров, существуя на самый маленький бюджет в лиге, всегда входила в элитный дивизион российского регби. Это касается и регби-15, и регби-7. Хочется надеяться на то, что новые люди, которые придут к руководству клубом, не выберут самый легкий путь, «свалившись» уровнем ниже, чтобы без особого труда зарабатывать медали и кубки совершенно другой пробы, а будут стараться сохранить команду на высшем уровне российского регби», - добавил Кащеев.

Напомним: в 2016 году пензенская «Империя» снялась с чемпионата России по регби-7 из-за финансовых проблем. Из-за отсутствия денег также были отменены встречи с таганрогской «Булавой» в рамках чемпионата страны по классическому регби.

Предполагалось, что в 2017-м клуб останется без бюджетной поддержки, однако финансирование решили сохранить. В итоге в бюджете выделено 9 млн рублей на организацию участия и координацию деятельности «регбийной команды, официально представляющей город Пензу, в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби».