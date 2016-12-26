26.12.2016 | 09:12

Во время зимних каникул в Пензенской области для школьников организуют мастер-классы по хоккею.

Соответствующую инициативу, высказанную активными жителями региона, поддержал губернатор Иван Белозерцев.

«Нужно занять людей, чтобы они не сидели все праздники перед телевизором. Хоккейные соревнования могут стать мероприятием, которое заинтересует и детей, и взрослых», - отметил губернатор.

На занятия пригласят профессиональных спортсменов.

«В Пензенской области немало ветеранов хоккея, которые могут дать мастер-классы для хоккеистов-любителей. Составьте график их выездов на спортивные площадки районов и доведите эту информацию до населения», - поручил Иван Белозерцев.