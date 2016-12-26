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Спорт | Для пензенских школьников в каникулы проведут мастер-классы по хоккею

26.12.2016|09:12
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Во время зимних каникул в Пензенской области для школьников организуют мастер-классы по хоккею.

Соответствующую инициативу, высказанную активными жителями региона, поддержал губернатор Иван Белозерцев.

«Нужно занять людей, чтобы они не сидели все праздники перед телевизором. Хоккейные соревнования могут стать мероприятием, которое заинтересует и детей, и взрослых», - отметил губернатор.

На занятия пригласят профессиональных спортсменов.

«В Пензенской области немало ветеранов хоккея, которые могут дать мастер-классы для хоккеистов-любителей. Составьте график их выездов на спортивные площадки районов и доведите эту информацию до населения», - поручил Иван Белозерцев.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|26.12.2016 09:41|

Для игрунов бы с дезиля бы провели такой тренинг бы ...

Гость|26.12.2016 09:47|

Пусть "хоккеисты" из ХК Дизель мастерклассы проводят, хотя бы деньги на них потраченные отрабатывают. Раз играть в чемпионате не могут, так хотя бы детей на коньках стоять подучат.

Гость|26.12.2016 11:38|

а где у нас мастера?

Имя: Гость
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