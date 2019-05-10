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Общество | 80-летнего пропавшего пензенца нашли живым в День Победы

10.05.2019|18:15
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В четверг, 9 мая, прекратились поиски 80-летнего пензенца. 7-го числа он ушел из городской больницы № 4 и не добрел до дома.

В тот же день родственники пенсионера обратились за помощью в правоохранительные органы. К делу также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Вечером 9-го числа добровольцы организовали повторный выезд на поиски дедушки с местом сбора на улице Клары Цеткин (микрорайон Шуист).

В 20:19 в группе отряда в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что штаб свернут, в 20:29 - заветные слова «Найден! Жив!».

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