08.05.2019 | 18:01

Полиция и родственники разыскивают 80-летнего пензенца Владимира Николаевича Новикова. Утром 7 мая он ушел из городской больницы № 4 и до сих пор не вернулся домой.

На вид пропавшему 80 лет, рост - около 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые.

В день исчезновения на мужчине были синяя вязаная кофта, синие джинсы, серая кепка и черные кроссовки.

«Заявление о его пропаже поступило от родственников 7 мая», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефонам: 799-222, 112.