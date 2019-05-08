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Происшествия | В Пензе разыскивают 80-летнего Владимира Новикова

08.05.2019|18:01
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Полиция и родственники разыскивают 80-летнего пензенца Владимира Николаевича Новикова. Утром 7 мая он ушел из городской больницы № 4 и до сих пор не вернулся домой.

На вид пропавшему 80 лет, рост - около 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые.

В день исчезновения на мужчине были синяя вязаная кофта, синие джинсы, серая кепка и черные кроссовки.

«Заявление о его пропаже поступило от родственников 7 мая», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефонам: 799-222, 112.

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Гость|08.05.2019 18:38|

Кузнечане, это ведь, если не ошибаюсь, детский тренер по хоккею в 80 годах, занимался с ребятами на "химике", потом его. сын увез а Пензу.

Имя: Гость
Комментарий:

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