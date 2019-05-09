09.05.2019 | 15:16

В четверг, 9 мая, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в личном микроблоге впечатлениями от участия в шествии «Бессмертного полка».

«Трудно описать чувства. Это благодарность ветеранам, гордость за Отечество и скорбь обо всех, кто отдал жизнь за Победу! Колонной вместе с 50 тысячами жителей прошли мы с портретами родных и близких - участников войны и тыла», - написал он в Twitter.

Глава региона шел в первом ряду колонны с двумя транспарантами. На одном были имена Дмитрия Родионовича и Ивана Родионовича Белозерцевых на фоне Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, на втором - портрет и имя Василия Родионовича Белозерцева.

Колонна полка начала формироваться на улице Коммунистической около 9:00. В 10:30 горожане, державшие в руках портреты своих предков, отправились по маршруту, продленному до путепровода на проспекте Победы.

Возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, участники зашли на главный луч, где прошла торжественная часть митинга.