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Общество | Губернатор поделился эмоциями от участия в «Бессмертном полку»

09.05.2019|15:16
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В четверг, 9 мая, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в личном микроблоге впечатлениями от участия в шествии «Бессмертного полка».

«Трудно описать чувства. Это благодарность ветеранам, гордость за Отечество и скорбь обо всех, кто отдал жизнь за Победу! Колонной вместе с 50 тысячами жителей прошли мы с портретами родных и близких - участников войны и тыла», - написал он в Twitter.

Глава региона шел в первом ряду колонны с двумя транспарантами. На одном были имена Дмитрия Родионовича и Ивана Родионовича Белозерцевых на фоне Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, на втором - портрет и имя Василия Родионовича Белозерцева.

Колонна полка начала формироваться на улице Коммунистической около 9:00. В 10:30 горожане, державшие в руках портреты своих предков, отправились по маршруту, продленному до путепровода на проспекте Победы.

Возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, участники зашли на главный луч, где прошла торжественная часть митинга.

Источник — фото № 1 twitter.com/BelozercevIA
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