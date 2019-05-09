Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 мая 2019|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Общество | На ул. Коммунистической формируется колонна «Бессмертного полка»

09.05.2019|09:56
Печать

В четверг, 9 мая, около 9:00 на улице Коммунистической в Пензе началось формирование «Бессмертного полка». Возле Монумента боевой и трудовой славы пензенцев с самого утра собралось большое количество людей.

На Коммунистической растянули большой транспарант с надписью «Бессмертный полк», его держат ребята в юнармейской форме. Рядом с ними встали горожане с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые «пройдутся» сегодня в одной колонне.

Два пенсионера бодро играли на гармонике, окружающие пели песни военных лет: «Алеша», «Катюша», «Смуглянка» и другие известные композиции.

И взрослые, и дети фотографировались на фоне боевой техники, выставка которой развернута в Пионерском сквере.

В 10:30 колонна двинется по традиционному маршруту, из-за большого количества участников продленному до путепровода на проспекте Победы неподалеку от магазина «Василек».

Новшество этого года: «Бессмертный полк», возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, не будет заходить, как раньше, на улицу Карпинского, а будет заходить на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!