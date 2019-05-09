09.05.2019 | 09:56

В четверг, 9 мая, около 9:00 на улице Коммунистической в Пензе началось формирование «Бессмертного полка». Возле Монумента боевой и трудовой славы пензенцев с самого утра собралось большое количество людей.

На Коммунистической растянули большой транспарант с надписью «Бессмертный полк», его держат ребята в юнармейской форме. Рядом с ними встали горожане с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые «пройдутся» сегодня в одной колонне.

Два пенсионера бодро играли на гармонике, окружающие пели песни военных лет: «Алеша», «Катюша», «Смуглянка» и другие известные композиции.

И взрослые, и дети фотографировались на фоне боевой техники, выставка которой развернута в Пионерском сквере.

В 10:30 колонна двинется по традиционному маршруту, из-за большого количества участников продленному до путепровода на проспекте Победы неподалеку от магазина «Василек».

Новшество этого года: «Бессмертный полк», возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, не будет заходить, как раньше, на улицу Карпинского, а будет заходить на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга.