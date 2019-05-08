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Общество | Пензенцев просят быть осторожными на пикниках

08.05.2019|12:15
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Накануне четырехдневных майских выходных сотрудники регионального ГУ МЧС России напомнили пензенцам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности на дачных участках.

Горожанам, планирующим уборку или пикники, нужно не забывать, что нельзя разводить костер на расстоянии менее 50 метров от строений и оставлять его без присмотра.

Поблизости не должно быть емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями, баллонов с газом, мусора, опавшей листвы или сухой травы.

Проезд к дачному участку должен быть достаточно широким для того, чтобы в случае возгорания к нему могли подъехать пожарные.

«Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение на граждан административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей», - напомнили в пресс-службе ведомства.

В апреле пожар уничтожил дачный массив в Бессоновском районе. Сгорела трава и дома на площади 35 га.

В Пензе на майские выходные ожидается по-летнему жаркая погода. Температура воздуха повысится до +29 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют.

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Гость|08.05.2019 12:26|

Интересно как найти место на даче которое будет удалено на 50метров, если в среднем дачи 6соток, да и соседи со всех сторон)

Гость|08.05.2019 12:34|

у соседа...

Имя: Гость
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