07.05.2019 | 16:19

Со среды, 8 мая, в Пензе установится летняя погода. Согласно прогнозам синоптиков, горожанам можно забыть о куртках.

8 мая температура воздуха днем в областном центре составит 25 градусов. Затем она продолжит повышаться: 9-го числа - до 27, 10-го - до 29 градусов.

Жаркими будут и три следующих дня: суббота, воскресенье и понедельник - +27...+28. Со вторника, 14 мая, температура несколько понизится.

Ночи в Пензе в это время тоже окажутся теплыми. Столбик термометра будет показывать от 16 до 18 градусов выше нуля.

Дождей в выходные дни - 9, 10, 11 и 12 мая - синоптики не прогнозируют.