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Общество | Все четыре выходных дня пензенцев ждет летняя погода

07.05.2019|16:19
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Со среды, 8 мая, в Пензе установится летняя погода. Согласно прогнозам синоптиков, горожанам можно забыть о куртках.

8 мая температура воздуха днем в областном центре составит 25 градусов. Затем она продолжит повышаться: 9-го числа - до 27, 10-го - до 29 градусов.

Жаркими будут и три следующих дня: суббота, воскресенье и понедельник - +27...+28. Со вторника, 14 мая, температура несколько понизится.

Ночи в Пензе в это время тоже окажутся теплыми. Столбик термометра будет показывать от 16 до 18 градусов выше нуля.

Дождей в выходные дни - 9, 10, 11 и 12 мая - синоптики не прогнозируют.

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Гость|07.05.2019 16:32|

А что потом?

Гость|07.05.2019 16:35|

Ну написано же, прочитай, не сочти за труд)

Гость|07.05.2019 16:46|

Вот и хорошая новость в Пензе. Спасибо.

Имя: Гость
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