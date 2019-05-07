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Общество | В Пензе на маршруте «Бессмертного полка» появились праздничные баннеры

07.05.2019|17:22
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В преддверии 9 Мая во вторник, 7-го числа, на улицах Пензы начали размещать социальную рекламу, приуроченную к празднику победы в Великой Отечественной войне.

Особо оформили территорию Монумента воинской и трудовой славы, проспект Победы, а также маршрут следования «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе мэрии.

На время празднования в этом районе ограничили размещение коммерческой рекламы. Там уже появились щиты с плакатами, на которых изображены участники военных событий.

Колонну «Бессмертного полка» сформируют на улице Коммунистической с 9:00 до 10:30.

«Маршрут прежний, но он будет продлен почти до места разворота перед мостом у «Василька», потому что количество заявленных участников больше, чем в прошлые годы. Возвращаясь к монументу, «Бессмертный полк» не повернет на улицу Карпинского, а зайдет на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга», - сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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Гость|07.05.2019 17:59|

А с флагом СССР и портретом Сталина можно придти?Как меня учили,что Сталин был главным,знамя победы совсем не знамя ЕР,а знамя СССР.

Гость|07.05.2019 18:03|

Изоляционизм разлагает Россию

Гибель SSJ-100 показывает, к чему ведет отгораживание от мира, соединенное с попытками остаться «как все» в XXI веке.

Мы живем уже не в СССР и запас сил для гонки с внешним миром совсем не тот.

Гость|07.05.2019 18:04|

Чем глубже изоляция страны, тем хуже работают звенья любых деловых цепочек, а государственная протекция всему, что выглядит как импортозамещение или хотя бы имитирует таковое, постоянно крепнет. Число неудач и провалов на всех участках жизни, иногда с человеческими жертвами, иногда хотя бы без них, неизбежно растет.

Чем отличался прежний советский изоляционизм от нынешнего российского? Тем, что был заранее откалиброван на жертвы и лишения. Они были просто вмонтированы в систему. Не будем о сталинских ужасах. Даже и в последние советские десятилетия всеобщая бедность, довольно прочная еще дисциплина и относительная скромность правящего класса поддерживались остатками идейности и не исчерпанным еще страхом перед госмашиной. Изоляция, разумеется, гарантировала отставание СССР от внешнего мира. Но оно накапливалось не во всем и не сразу. Люди вселялись в хрущевки, принимая их за современное жилье, и пили «Три семерки», не догадываясь о вкусе настоящего портвейна.

А с другой стороны, боевые разработки по меньшей мере до начала 1980-х оставались на мировом уровне. Пассажирский авиатранспорт, даже и будучи побочным продуктом военной авиации, выглядел довольно убедительно. Профессиональные группы не так уж быстро теряли трудовую этику. В том числе и тогдашние гражданские пилоты. Аварии, впрочем, не были так уж редки. Но их обычно удавалось скрыть не только благодаря тоталитаризму, но и потому, что информационная революция еще не произошла.

Советские порядки почти до конца казались несокрушимыми. А нынешние попытки собрать их заново, при всей внушительности их масштабов, пародийны.

Сегодняшняя Россия — не СССР. Запас сил для гонки с внешним миром не тот. И еще меньше резервов самоотречения — что в верхах, что в низах. Люди как-то приспосабливаются к намерению властей навсегда поселить народ в осажденной крепости, но их житейские стратегии совершенно не такие, как в прошлом веке.

Многие из тех, кто имеет конвертируемую квалификацию, ищет работу за границей. Среди них, кстати, и сотни, если не тысячи лучших пилотов гражданской авиации. Всего же за путинскую двадцатилетку лет уехали несколько миллионов человек, каждый из которых умел что-то хорошо делать.

Гость|07.05.2019 18:16|

Гость писал(a):

Изоляционизм разлагает Россию
Где изоляционизм увидел, гений?

Гость|07.05.2019 18:20|

41 человек сгорел заживо, а у нас парад и праздник! Сказочная страна!

Гость|07.05.2019 18:21|

☆☆ Владимир ☆☆

г. Реутов (Московская область), Россия

Отмените парад 9 Мая. Этой власти нечем гордиться. Верните деньги в ПФР и верните возраст выхода на пенсию. Это будет Победа и это бы одобрили ветераны!

В стране около 30 лет траур.

Власть празднует глумление над народом...

Гость|07.05.2019 18:23|

Валентина Есина

Беларусы молодцы - они запретили и георгиевскую ленточку , да потому что "бессмертный полк" превратили в шоу и пропаганду войны(можем повторить) и несут там так- же портреты царя , убийц НКВДистов, вертухаев-охранников лагерей и тех кому в годы войны было 5-15 лет.

Гость|07.05.2019 18:25|

Результаты своего исследования на тему Дня Победы обнародовал «Левада-Центр». Из опроса следует, что парады, шествия и салюты на 9 Мая одобряют 23% опрошенных. Еще 23% считают, что эту дату нужно отмечать укреплением мира, ликвидацией вооруженных конфликтов. 52% россиян считают, что День Победы лучше было бы отметить заботой о ветеранах.

Гость|07.05.2019 18:35|

Вера Жиленкова

Можно подумать хоть кто-то из правительства летает на Российском самолете или ездит на отечественном авто.Они поддерживают экономику Евросоюза,которые нам вводят санкции!Вот и подумайте....

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