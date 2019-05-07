07.05.2019 | 17:22

В преддверии 9 Мая во вторник, 7-го числа, на улицах Пензы начали размещать социальную рекламу, приуроченную к празднику победы в Великой Отечественной войне.

Особо оформили территорию Монумента воинской и трудовой славы, проспект Победы, а также маршрут следования «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе мэрии.

На время празднования в этом районе ограничили размещение коммерческой рекламы. Там уже появились щиты с плакатами, на которых изображены участники военных событий.

Колонну «Бессмертного полка» сформируют на улице Коммунистической с 9:00 до 10:30.

«Маршрут прежний, но он будет продлен почти до места разворота перед мостом у «Василька», потому что количество заявленных участников больше, чем в прошлые годы. Возвращаясь к монументу, «Бессмертный полк» не повернет на улицу Карпинского, а зайдет на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга», - сообщил мэр Виктор Кувайцев.