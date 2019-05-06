06.05.2019 | 15:25

В Пензе утвердили схему движения транспорта на 9 Мая - на время проведения мероприятий по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, с 6:00 до 24:00 9 мая из-за праздника на Юбилейной площади нельзя будет проехать по улицам Бакунина (на участке от Толстого до Суворова), Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева), Пугачева (от ул. Новый Кавказ до Некрасова).

С 20:00 до 23:00 для автомобилистов будут закрыты улицы Толстого (от Суворова до Пушкина), Некрасова (от Суворова до Пушкина) и Суворова (от Бекешской до Кулакова). Транспорт общего пользования по последнему участку не будет ходить с 21:00 до 22:00.

Во время митинга и традиционной легкоатлетической эстафеты с 8:30 до 16:00 перекроют улицы Карпинского (от Монумента воинской и трудовой славы до кольца, ведущего на 8 Марта), Коммунистическую (от Карпинского до Дзержинского), Луначарского (от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы), Ленина (от Монумента воинской и трудовой славы до Гагаринского путепровода), Пионерской (от Коммунистической до Луначарского), проспект Победы (от Ленина до Беляева).

С 8:30 до 10:30 на время прохождения колонны курсантов пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения для водителей закроют дорогу от центрального КПП, участки улиц Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского и Коммунистической.

В период с 11:30 до 12:30 курсанты проследуют обратно по маршруту от Монумента воинской и трудовой славы через улицы Коммунистическую, Кулакова, Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградскую, Лермонтова к центральному КПП.

Кроме того, с 22:00 8 мая до 13:00 9-го ограничат стоянку транспорта на улицах Лермонтова (от Советской до Ленинградской), Советской (от К. Маркса до Лермонтова), К. Маркса (от Кирова до Володарского), Московской (от К. Маркса до Кураева), Кураева (от Володарского до Кирова), Пушкина (от Московской до Володарского, по нечетной стороне), Пушкина (от Володарского до Кулакова, по нечетной стороне).

Парковать машины нельзя будет также на улицах Кулакова и Дзержинского (от Пушкина до Коммунистической), Коммунистической (от Дзержинского до Карпинского), Космодемьянской (от Пушкина до Захарова), Захарова и Мира (от Космодемьянской до Ленинградской), Ленинградской (от Мира до Лермонтова), Карпинского (от 8 Марта до проспекта Победы), проспекте Победы (от Беляева до Пионерской).

С 20:00 8 мая до 20:00 9-го стоянку ограничат на улицах Суворова (от Кулакова до Бекешской), Бакунина (от Толстого до Суворова), Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева), Пугачева (от ул. Новый Кавказ до Некрасова), сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Культурно-массовые мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы, пройдут в городе с 7 по 9 мая. С планом можно ознакомиться здесь.