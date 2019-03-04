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Общество | В Пензенской области за неделю подхватили грипп 43 человека

04.03.2019|16:48
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Суммарная заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями в Пензенской области остается ниже уровня эпидпорога на 71,8%. Таковы результаты 9-й недели года (с 25 февраля по 3 марта).

За это время в регионе зарегистрировали 3 019 случаев РВИ, то есть меньше, чем за предыдущие семь дней (3 047).

Чаще всего соответствующий диагноз ставили в Сосновоборском, Лопатинском районах, Кузнецке, Кузнецком, Неверкинском, Камешкирском, Нижнеломовском, Малосердобинском районах.

В Пензе за неделю зафиксировали 1 315 случаев РВИ, что ниже уровня эпидпорога на 77,8%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На карантин закрыты 18 классов в 12 школах Пензы (№ 2, 7, 12, 35, 36, 40, 43, 47, 66, 67, 75, 77); 3 класса в двух школах Кузнецкого района и по одному классу в школах Константиновки и Воскресеновки Пензенского района.

В области (без учета Заречного) за неделю выявили 43 случая гриппа (всего с начала эпидсезона - 109). Из них 20 - гонконгский (H3N2), 3 - свиной (H1N1), 20 - А не субтипированный.

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