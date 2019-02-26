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Общество | В Пензенской области за неделю выявили 27 случаев гриппа

26.02.2019|10:16
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В Пензенской области (без учета Заречного) за минувшую неделю, с 18 по 24 февраля, выявили 27 случаев гриппа. Всего с начала эпидсезона их зарегистрировали 66, из них 36 - гонконгский (H3N2), 10 - свиной (H1N1), 20 не субтипированы.

«Прочие возбудители, выявленные в ходе лабораторного мониторинга циркуляции: парагрипп - 1, аденовирусы - 1, RS-вирусы - 12, прочие - 23», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Что касается респираторно-вирусных инфекций, то на прошедшей неделе было зафиксировано 3 047 случаев. Суммарная заболеваемость РВИ в регионе на 70,4% ниже уровня эпидпорога.

«Относительно высокий уровень заболеваемости РВИ отмечен в Кузнецке (708,6), Неверкинском (519,6), Лопатинском (509,4), Сосновоборском (408,3), Пензенском (298,2), Спасском (289,3), Нижнеломовском (275,1), Никольском (251,3), Камешкирском (236,9), Наровчатском (219,7) районах и Пензе (212,7)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

В областном центре на восьмой неделе года заболеваемость РВИ на 6,7% ниже уровня предыдущей недели и на 72,7% ниже контрольного уровня эпидпорога.

В этот период на карантин в Пензе были закрыты 22 класса в школах № 2, 20, 35, 36, 40, 44, 51, 64, 67, 70, 71, 75, 76.

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Гость|26.02.2019 10:32|

Стрючков министр в курсе что происходит???

Гость|26.02.2019 10:50|

Гость писал(a):

26.02.2019 10:32|

Стрючков министр в курсе что происходит???

оН САМ НА БОЛЬНИЧНОМ))

Имя: Гость
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