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Общество | В Пензе завершился второй этап капитального ремонта набережной

09.02.2019|15:13
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Уже весной пензенцы смогут увидеть, как преобразилась набережная, посидеть на скамейке, выполненной из ангарской сосны и пропитанной специальным биоматериалом, который защищает от непогоды.

В виде амфитеатра сделаны зрительные места по обе стороны от «Ростка». Сверху вниз к воде спускается восемь рядов. На них сможет разместиться около 1,5 тысячи человек. Второй этап капитального ремонта набережной завершен.

«Выполнены работы по устройству наружного освещения верхней прогулочной зоны. Пока его не подключили, будет подключение в рамках реализации третьей очереди», - рассказал начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Для освещения места отдыха горожан выбрали стилистическое решение. Достаточно ламп и в зрительном секторе.

«В нишах установлены индивидуальные светильники для подсветки в вечернее время. В торцевых частях лестничных маршей установлены также индивидуальные светильники», - добавил Игорь Умнов.

Проходит процедура формирования документации для проведения очередных торгов. Следующим шагом по ремонту набережной будет обустройство верхней прогулочной зоны, а также установка малых архитектурных форм.

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Гость|09.02.2019 19:22|

penzainform.ru писал(a):

Уже весной пензенцы смогут увидеть
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЧТО-ТО МНЕ ЭТО НАПОМИНАЕТ.ТОЧНО,"СЕЯТЕЛЯ",РАСКИДЫВАЮЩЕГО ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ ИЗ 12 СТУЛЬЕВ.ДАЖЕ СОБАКА ЗАВЫЛА УВИДЕВ СДЕЛАННОЕ.

ВОТ ПОХОДУ И У НАС СНИМУТ ШИРМУ И ДАЖЕ МУЖИКИ ПЕРЕКРЕСТЯТСЯ ПРОХОДЯ МИМО.

ВОПРОС:"ДЛЯ ЧЕГО ЗАГНАЛИ НА ТАКУЮ ПЛОЩАДЬ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ И НЕДОЛГОВЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ?"ЕГО ТРЯПОЧКОЙ НИКТО ПРОТИРАТЬ НЕ БУДЕТ.НА НЁМ БУДУТ СКАКАТЬ ПЬЯНЫЕ ЛЮДИ.ДВА ,ТРИ САЛЮТА И ЭТИ ДЕРЕВЯШКИ В УТИЛЬ.

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