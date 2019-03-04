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Общество | Пензячка обвиняет врачей больницы № 4 в смерти матери

04.03.2019|11:00
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Жительница Пензы, потерявшая мать, обвиняет в ее смерти врачей. Она захотела поделиться своей историей с как можно большим количеством людей, разместив ее в соцсети «ВКонтакте».

72-летняя женщина почувствовала себя плохо 10 декабря 2018 года: у нее поднялись температура (37,5) и давление (150/100), участился пульс (100), появились одышка и слабость, посинели губы.

Врачи скорой померили пензячке кислород в крови (69%), послушали и отвезли в городскую больницу № 4.

В приемном женщине сделали рентген в двух проекциях.

«Врач сказал, что визуально по снимкам пневмонии не видно, что снимки опишут рентгенологи утром. 11.12.2018 г. я зашла к лечащему врачу узнать про пневмонию. Врач сказала, что пневмония не подтвердилась, но есть что полечить. Что именно, она не уточнила. 12.12.2018 г. состояние моей мамы улучшилось. Но длилось это не долго.

И уже 14.12.2018 г. появился жуткий отек на лице, примерно в 4 раза. Мама находилась в полусознательном состоянии и не реагировала на боль, когда брали кровь на сахар и делали капельницу.

Синие губы, синие пальцы на руках и ногах, сильная дрожь в руках, которые были сильно холодные. Попросили вызвать дежурного врача. Померили кислород в крови, его было 70%. Врач померил давление и сказал, что для перевода в реанимацию нет никаких показаний, т. к. давление 120/80, а все ее состояние не показатель», - написала дочь женщины в группе «Пенза Новости».

15 декабря больную все-таки перевели в реанимацию: она перестала самостоятельно дышать и была подключена к искусственной вентиляции легких.

В 10:00 17 декабря дочь пациентки съездила в минздрав, где ей посоветовали попросить собрать консилиум. Через час – в 11:00 – пензячке сообщили, что ее мама умерла.

Женщина написала заявление в следственный комитет, поэтому вскрытие производилось в присутствии судмедэксперта. Причиной смерти 72-летней женщины оказались легочная эмболия, застойная сердечная недостаточность.

Пензячка уверена: если бы ее матери назначили «тромборазжижающие капельницы и уколы», она осталась бы жива.

ИА «ПензаИнформ» попросило следственное управление прокомментировать случившееся. Помощник руководителя ведомства сейчас собирает информацию.

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Гость|04.03.2019 11:19|

Неудивительно.На ЯП забросили статью "Скорая помощь в Пензе: взгляд изнутри" ,как умирает Пензенское здравоохранение, и тема пошла.А здравоохранение в области находиться в ужасном состоянии,и посмотрим как будет оправдываться губернатор и мин.здравоохранения области.

Гость|04.03.2019 11:22|

Такая же история произошла с моей мамой, которой поставили диагноз хронический бронхит и попросили сдать анализы и сделать флюорографию, оказалось, что у нее начался отек легких из-за сердечной недостаточности. Нам еще "повезло" с врачами, а вот будущее поколение врачей меня просто пугает))

Гость|04.03.2019 11:23|

Гость писал(a):

посмотрим как будет оправдываться губернатор и мин.здравоохранения области.
Никак, один в хоккей сыгранет, за другого его замша ответит, что сами больные и виноваты. Чего перед холопами-то бисер метать...

Гость|04.03.2019 11:26|

и посмотрим как будет оправдываться губернатор и мин.здравоохранения области.

Они говорят что всё хорошо .

Гость|04.03.2019 11:33|

А фамилии врачей можно узнать? Не хотелось бы, если что случиться, попасть к ним.

Гость|04.03.2019 11:33|

"Недостаточная информация для постановки диагноза". Такую формулировку встречал буквально неделю назад в сети - тоже умерла пациентка в больнице. Врачи прекрасно знают, что в этих ситуациях главное - порядок в ведении записей. Даже, если начинает припекать, - задним числом. И всё. Если это соблюдено - шиш ты их привлечешь!

Гость|04.03.2019 11:34|

Воровская едрисня всё развалила, сволочи избавляются от людей всеми методами.

Гость|04.03.2019 11:38|

Гость писал(a):

И всё. Если это соблюдено - шиш ты их привлечешь!
Бездельники в министерстве об этом знают ? Прокуратура у них уже была ?

Гость|04.03.2019 11:42|

Воровская едрисня всё развалила, сволочи избавляются от людей всеми методами.

Полностью согласен.

Гость|04.03.2019 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Врач сказала, что пневмония не подтвердилась
А вот если бы врачу всучили бы 2000-5000 руб, результат был бы совсем иной ! Без прямой взятки там близко никто не подойдёт ! Причем желательно взятку дать не только врачу, но и нижнему персоналу. Вот только тогда, что то будет предпринято. Возможно !

Гость|04.03.2019 11:51|

Да даже и дашь если им взятку. то результат поверьте тоже будет не айс. Не умеют лечить.

Гость|04.03.2019 12:01|

Гость писал(a):

А фамилии врачей можно узнать? Не хотелось бы, если что случиться, попасть к ним.

Вы главное к стоматологу Волковой Галине не попадитесь. Она вам все зубы изуродует, во всех пульпит отыщет и еще в гайморовы пазухи материал напихает. Так что хирурги челюстной лицевой хирургии вам после нее 100% обеспечены будут.

Гость|04.03.2019 12:06|

Гость писал(a):

и еще в гайморовы пазухи материал напихает.
:)) Месть-блюдо, которое нужно подавать холодным! А у вас-кипяток, что, вместе с просто чудовищным сочинительством на тему анатомии, даёт уморительный эффект! В стендап вам, дорогой, в стендап!

Гость|04.03.2019 12:19|

А вы женщину то видели до того, как она поступила? Может, у нее были неизлечимые тяжелые заболевания и малейшее ухудшение запустило каскад необратимых реакций? А то по сообщению кажется, что бабуля была здорова как бык, но вопрос то в том, почему вы огульно верите сообщению и метаете говном во врача, не зная НИ ЧЕ ГО.

Гость|04.03.2019 12:24|

Гость писал(a):

и посмотрим как будет оправдываться губернатор и мин.здравоохранения области.

Они говорят что всё хорошо .

и к нам еще делегации из других областей зовут перенимать опыт здравозахоронения

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