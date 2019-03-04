04.03.2019 | 11:00

Жительница Пензы, потерявшая мать, обвиняет в ее смерти врачей. Она захотела поделиться своей историей с как можно большим количеством людей, разместив ее в соцсети «ВКонтакте».

72-летняя женщина почувствовала себя плохо 10 декабря 2018 года: у нее поднялись температура (37,5) и давление (150/100), участился пульс (100), появились одышка и слабость, посинели губы.

Врачи скорой померили пензячке кислород в крови (69%), послушали и отвезли в городскую больницу № 4.

В приемном женщине сделали рентген в двух проекциях.

«Врач сказал, что визуально по снимкам пневмонии не видно, что снимки опишут рентгенологи утром. 11.12.2018 г. я зашла к лечащему врачу узнать про пневмонию. Врач сказала, что пневмония не подтвердилась, но есть что полечить. Что именно, она не уточнила. 12.12.2018 г. состояние моей мамы улучшилось. Но длилось это не долго.

И уже 14.12.2018 г. появился жуткий отек на лице, примерно в 4 раза. Мама находилась в полусознательном состоянии и не реагировала на боль, когда брали кровь на сахар и делали капельницу.

Синие губы, синие пальцы на руках и ногах, сильная дрожь в руках, которые были сильно холодные. Попросили вызвать дежурного врача. Померили кислород в крови, его было 70%. Врач померил давление и сказал, что для перевода в реанимацию нет никаких показаний, т. к. давление 120/80, а все ее состояние не показатель», - написала дочь женщины в группе «Пенза Новости».

15 декабря больную все-таки перевели в реанимацию: она перестала самостоятельно дышать и была подключена к искусственной вентиляции легких.

В 10:00 17 декабря дочь пациентки съездила в минздрав, где ей посоветовали попросить собрать консилиум. Через час – в 11:00 – пензячке сообщили, что ее мама умерла.

Женщина написала заявление в следственный комитет, поэтому вскрытие производилось в присутствии судмедэксперта. Причиной смерти 72-летней женщины оказались легочная эмболия, застойная сердечная недостаточность.

Пензячка уверена: если бы ее матери назначили «тромборазжижающие капельницы и уколы», она осталась бы жива.

ИА «ПензаИнформ» попросило следственное управление прокомментировать случившееся. Помощник руководителя ведомства сейчас собирает информацию.