04.03.2019 | 16:23

35 мужчин из Пачелмского района решили бросить курить через два месяца. Они стали участниками оздоровительной акции «Народ, не кури - процветай изнутри!», стартовавшей 1 марта.

С мужчинами занимаются медицинские работники, психологи. Администрация района обеспечила им возможность посещать спортивный зал и бассейн.

«Среди каждых 100 человек, больных раком, более 80 - курильщики. При табакокурении частота язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки увеличивается. Злостные курильщики чаще гибнут от инфаркта. Под действием никотина происходит постепенное замещение печеночных клеток соединительной тканью.

Перечень можно перечислять еще долго, поэтому те, кто решил избавиться от вредной привычки, вызывают не только уважение, но и желание помочь им не сойти с выбранного пути», - сообщили в пресс-службе областного минздрава со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи взрослому населению Наталью Тюгаеву.

С октября по декабрь 2018 года в Пачелме реализовывался проект под названием «Формула жизни». По итогам диспансеризации среди пациентов отобрали 83 женщины с повышенным индексом массы тела.

Их проконсультировали кардиолог, эндокринолог и диетолог, также для них организовали бесплатные занятия фитнесом, плаванием, аквааэробикой и скандинавской ходьбой.

Трем победительницам проекта вручили грамоты и ценные призы: женщины сбросили за два месяца 10, 6 и 4 кг.