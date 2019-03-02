Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 мар 2019|17:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.80  |  $  65.81
 

Общество | В Заречном благотворительный концерт студии «Десерт» собрал 16 800 рублей

02.03.2019|16:58
Печать

В четверг, 28 февраля, в детской школе искусств Заречного прошло благотворительное выступление солистов вокальной эстрадной студии «Десерт», обладателя национальной премии «Будущее России».

Со сцены звучали произведения в разных жанрах - от фольклора до романсов и джаза - как на русском, так и на иностранных языках.

Концерт «Мир вашему дому» стал очередным мероприятием большого благотворительного марафона. Цикл мероприятий стартовал 7 января и завершится 21 апреля спектаклем, в котором примут участие первые лица города.

«Все собранные во время марафона деньги пойдут на лечение больных детей. Выступление «Десерта» принесло в эту копилку 16 800 рублей. Кроме того, зрители оставляли свои пожертвования в «банках добра», покупая изделия ручной работы зареченских мастеров», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

24 февраля зареченцы увидели мюзикл «Волшебный спиннер», также вошедший в программу благотворительного марафона. Спектакль собрал более 16 тысяч рублей.

Источник — фото: vk.com/studiyadesert
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!