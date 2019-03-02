02.03.2019 | 16:58

В четверг, 28 февраля, в детской школе искусств Заречного прошло благотворительное выступление солистов вокальной эстрадной студии «Десерт», обладателя национальной премии «Будущее России».

Со сцены звучали произведения в разных жанрах - от фольклора до романсов и джаза - как на русском, так и на иностранных языках.

Концерт «Мир вашему дому» стал очередным мероприятием большого благотворительного марафона. Цикл мероприятий стартовал 7 января и завершится 21 апреля спектаклем, в котором примут участие первые лица города.

«Все собранные во время марафона деньги пойдут на лечение больных детей. Выступление «Десерта» принесло в эту копилку 16 800 рублей. Кроме того, зрители оставляли свои пожертвования в «банках добра», покупая изделия ручной работы зареченских мастеров», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

24 февраля зареченцы увидели мюзикл «Волшебный спиннер», также вошедший в программу благотворительного марафона. Спектакль собрал более 16 тысяч рублей.