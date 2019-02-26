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Общество | В Заречном показ благотворительного спектакля собрал более 16 тысяч рублей

26.02.2019|09:05
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Благотворительный показ мюзикла «Волшебный спиннер», состоявшийся в зареченском ДК «Современник» в воскресенье, 24 февраля, собрал более 16 тысяч рублей.

В спектакле приняли участие воспитанники студии «Десерт», ансамбля классического танца «Грация» и циркового коллектива «Виктория». «Волшебный спиннер» уже показывали зареченцам несколько раз, однако зрительный зал был полон.

Помимо билетов на спектакль, зрители приобретали сувениры на благотворительной ярмарке в фойе «Современника». Сумма этих пожертвований будет озвучена при подведении итогов всего благотворительного марафона, который стартовал в закрытом городе 7 января и продлится четыре месяца.

28 февраля в ДШИ состоится концерт «Мир вашему дому» вокальной студии «Десерт», а в марте во всех школах Заречного пройдут традиционные благотворительные ярмарки.

«Все деньги, собранные на марафоне, направят на лечение тяжелобольных детей», - сообщили в Управлении общественных связей города.

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Гость|26.02.2019 09:18|

penzainform.ru писал(a):

собрал более 16 тысяч рублей.

Думается Вам этого не хватит оплатить аренду зала. Позорище, где прорыв? Или в этом и заключается прорыв стоять на паперти с протянутой рукой?

Гость|26.02.2019 09:48|

Вот это куш сорвали.

Гость|26.02.2019 10:07|

Попросите у РПЦ денег на лечение детей. В их идеологии гуманизм и они вероятно помогут больным детям!!!

Имя: Гость
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