26.02.2019 | 09:05

Благотворительный показ мюзикла «Волшебный спиннер», состоявшийся в зареченском ДК «Современник» в воскресенье, 24 февраля, собрал более 16 тысяч рублей.

В спектакле приняли участие воспитанники студии «Десерт», ансамбля классического танца «Грация» и циркового коллектива «Виктория». «Волшебный спиннер» уже показывали зареченцам несколько раз, однако зрительный зал был полон.

Помимо билетов на спектакль, зрители приобретали сувениры на благотворительной ярмарке в фойе «Современника». Сумма этих пожертвований будет озвучена при подведении итогов всего благотворительного марафона, который стартовал в закрытом городе 7 января и продлится четыре месяца.

28 февраля в ДШИ состоится концерт «Мир вашему дому» вокальной студии «Десерт», а в марте во всех школах Заречного пройдут традиционные благотворительные ярмарки.

«Все деньги, собранные на марафоне, направят на лечение тяжелобольных детей», - сообщили в Управлении общественных связей города.