14.02.2019 | 13:37

Рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустроены в текущем году, пройдет в Пензе 1 марта.

30 января комиссия по отбору заявок для участия в программе «Комфортная городская среда» назвала семь общественных мест.

Это набережная реки Суры,

Фонтанная площадь,

Соборная площадь,

сквер имени Пушкина,

сквер «Копилка пословиц»,

сквер на улице Славы,

сквер за дворцом единоборств «Воейков».

Дизайн-проекты общественных территорий уже готовы.

«Голосование пройдет 1 марта на базе образовательных учреждений города. В срок до 1 июня будет заключен контракт, подрядчик должен будет завершить работы до 1 ноября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.