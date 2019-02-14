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Общество | Мэрия Пензы показала проекты благоустройства скверов и площадей

14.02.2019|13:37
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Рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустроены в текущем году, пройдет в Пензе 1 марта.

30 января комиссия по отбору заявок для участия в программе «Комфортная городская среда» назвала семь общественных мест.

Это набережная реки Суры,

Фонтанная площадь,

Соборная площадь,

сквер имени Пушкина,

сквер «Копилка пословиц»,

сквер на улице Славы,

сквер за дворцом единоборств «Воейков».

Дизайн-проекты общественных территорий уже готовы.

«Голосование пройдет 1 марта на базе образовательных учреждений города. В срок до 1 июня будет заключен контракт, подрядчик должен будет завершить работы до 1 ноября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|14.02.2019 13:53|

у нас нет соборной площади, и не нужна она!

Только СОВЕТСКАЯ площадь!

Гость|14.02.2019 13:55|

И почему территорию вокруг торгового центра РПЦ надо благоустраивать за счет бюджета?

Пусть владельцы торгового центра за это и платят.

Гость|14.02.2019 13:56|

почему на всех этих проектах НЕТ БОРДЮРОВ? провокация, или злой умысел?

Гость|14.02.2019 13:59|

А мне понравилась картинка набережной Суры. Два гопаря на кортах на газоне типа сидят. Кто автор коллажа? Кто мастер фотошопа? Петров?

Гость|14.02.2019 14:00|

Гость писал(a):

почему на всех этих проектах НЕТ БОРДЮРОВ? провокация, или злой умысел?
И артобъектов, так любимых нашими чинками. Куда шахидку-попрошайку-то поставят, решили уже?

Гость|14.02.2019 14:01|

Плитка будет выложена так же безобразно,как на Московской и на пл.Ленина?По ней можно ходить только или в кедах,или в кроссовках;каблуки переломаешь запросто.На роликах или самокате тоже покататься нельзя:переломаешь себя.

Гость|14.02.2019 14:01|

Набережная суры уже была, или оказалось что еще денег нужно?

Фонтанная площадь, так собрались же новый фонтан делать, зачем за нее голосовать?

сквер «Копилка пословиц», а что там можно благоустроить? разве что бордюры обновить.

сквер за дворцом единоборств «Воейков», это вообще окраина, кому там нужен этот сквер.

Гость|14.02.2019 14:04|

Картинка набережной реки Суры как-то не впечатляет. Хочется видеть ее покрасивее.

Гость|14.02.2019 14:07|

Гость писал(a):

Картинка набережной реки Суры как-то не впечатляет. Хочется видеть ее покрасивее.
Точно! Не хватает храма, ну или часовенки.

Гость|14.02.2019 14:14|

А булку хлеба ты, наверное, так и планируешь за 30 рублей покупать или как в Германии за 2-3 евро???

Гость|14.02.2019 14:19|

Гость писал(a):

А булку хлеба
испечь

при наличии печки, муки и умелых рук и желания

а также пироги с яблоками, грибами, капустой, яйцами, картошкой

Гость|14.02.2019 14:21|

Снова не понятно кем спроектированные пространства. Без альтернатив, Снова просматривается рязанская цементная плиточка.. очень нескользкая и с непревзойденным качеством!)

Гость|14.02.2019 14:24|

Сначала набережную отремонтируйте, а потом за скверы беритесь! В ЦЕНТРЕ ПЕНЗЫ УЖЕ НЕГДЕ ГУЛЯТЬ! А если ещё за скверы возьмутся (причём за все сразу), куда людям идти?

Гость|14.02.2019 14:24|

Гость писал(a):

Снова просматривается рязанская цементная плиточка..
Какая еще рязанская? Только наша, богословская.

Гость|14.02.2019 14:24|

Почему благоустраивается только центр города? Когда обратят внимание на окраины? На Шуисте нет ни одного благоустоенного современного сквера, хотя поле деятельности многочисленное.

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Имя: Гость
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