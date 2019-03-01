01.03.2019 | 11:15

150 кулинарных изделий будут предложены для дегустации на межрегиональной выставке «Картофель-2019», которая проходит 28 февраля и 1 марта в Чебоксарах. В ней принимают участие пензенские картофелеводы.

В программу выставки включено проведение научно-практической конференции, посвященной перспективам развития картофелеводства. На ней обсуждаются вопросы селекции и семеноводства, ситуация на рынке, развитие экспорта семенного и товарного картофеля.

Также на выставке представлено более 100 отечественных и зарубежных сортов этой агрокультуры.

«Участникам выставки предложат отведать блюда из отечественных и зарубежных сортов второго хлеба, в том числе чипсы и картофель фри. Кроме того, будут подведены итоги творческих работ республиканского конкурса «Вот так картошка», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.