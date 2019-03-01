150 кулинарных изделий будут предложены для дегустации на межрегиональной выставке «Картофель-2019», которая проходит 28 февраля и 1 марта в Чебоксарах. В ней принимают участие пензенские картофелеводы.
В программу выставки включено проведение научно-практической конференции, посвященной перспективам развития картофелеводства. На ней обсуждаются вопросы селекции и семеноводства, ситуация на рынке, развитие экспорта семенного и товарного картофеля.
Также на выставке представлено более 100 отечественных и зарубежных сортов этой агрокультуры.
«Участникам выставки предложат отведать блюда из отечественных и зарубежных сортов второго хлеба, в том числе чипсы и картофель фри. Кроме того, будут подведены итоги творческих работ республиканского конкурса «Вот так картошка», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
взаместо картошки
буду выращивать полынь
пахать ненужно сеять ненужно
поливать ненужно растет чуть непод два метра
сажать полынь ненужно, окучивать, пропалывать ненужно
накосил полыни связал в веники и вывесил на просушку
потом в мешки и на продажу