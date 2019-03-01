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Общество | На выставке в Чебоксарах пензенцам предложат 150 блюд из картофеля

01.03.2019|11:15
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150 кулинарных изделий будут предложены для дегустации на межрегиональной выставке «Картофель-2019», которая проходит 28 февраля и 1 марта в Чебоксарах. В ней принимают участие пензенские картофелеводы.

В программу выставки включено проведение научно-практической конференции, посвященной перспективам развития картофелеводства. На ней обсуждаются вопросы селекции и семеноводства, ситуация на рынке, развитие экспорта семенного и товарного картофеля.

Также на выставке представлено более 100 отечественных и зарубежных сортов этой агрокультуры.

«Участникам выставки предложат отведать блюда из отечественных и зарубежных сортов второго хлеба, в том числе чипсы и картофель фри. Кроме того, будут подведены итоги творческих работ республиканского конкурса «Вот так картошка», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Источник — фото: mcx.pnzreg.ru
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Гость|01.03.2019 11:31|

взаместо картошки

буду выращивать полынь

пахать ненужно сеять ненужно

поливать ненужно растет чуть непод два метра

сажать полынь ненужно, окучивать, пропалывать ненужно

накосил полыни связал в веники и вывесил на просушку

потом в мешки и на продажу

Гость|01.03.2019 11:31|

ляпота

Гость|01.03.2019 11:33|

да

а Международный картофельный фестиваль

в Пензе провести неумеют чтоли

Гость|01.03.2019 11:36|

А потом и межгалактический. Средства освоим.

Имя: Гость
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