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Общество | Минздрав объяснил, почему врачи из Пензы не доехали до каменских детей

01.03.2019|10:03
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В четверг, 28 февраля, жители Каменки и их дети напрасно прождали приема врачей, которые должны были приехать из областного центра.

«Весь 2-й этаж заполнен детьми и родителями, все ждали приема врачей из Пензы по записи. Прождали 1,5 часа, а кто и больше. Потом сообщили, что «никто не приедет, расходитесь по домам». Зла никакого не держу, но так делать нехорошо. Дети измотаны в ожидании, некоторые пропустили уроки в школе, родители отпросились с работы», - написал в группе «Подслушано в Каменке» один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Каменцы активно обсуждают произошедшее.

«В прошлом году на УЗИ сердца с грудничками стояли толпа мамаш и ждали специалистов из Пензы. На два часа задержали прием. Совести нет совсем!!!» - возмущается одна из участниц беседы.

«Сейчас просто начихать на вас на всех хотели, вот тебе и ситуация налицо!!! Вот вам и врачи. Зачем ехать? Зачем предупреждать, посидят дети полтора часа, ничего не случится! С них все равно взять нечего...» - утверждает другая жительница райцентра.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Пензенской области Максим Пурышов опубликовал в комментариях ответ на вопрос, почему не приехали специалисты.

«Прием областными врачами-специалистами детского населения Каменского района не был организован по причине серьезной поломки автотранспорта, на котором осуществлялась транспортировка врачей из Пензы. Проинформировать о сложившейся ситуации не было возможности в связи с отсутствием сотовой связи в месте поломки.

Министерство здравоохранения Пензенской области приносит извинения в связи с произошедшим. Прием детского населения г. Каменки и Каменского района областными врачами - офтальмологом, гастроэнтерологом и аллергологом - будет организован вновь, о чем будет сообщено дополнительно», - сообщил он.

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Гость|01.03.2019 10:16|

Погода же плохая была, хороший хозяин собаку из дома не выгонит.

Гость|01.03.2019 10:21|

Зачем врать то? по Тамбовской трассе до Каменки связь есть везде.

Гость|01.03.2019 10:23|

Эт в каком же месте на трассе Пенза-Тамбов до Каменки нет сотовой связи? Или запланированный маршрут пролегал по чапыжнику и оврагам, почему и поломались. Написали бы уж лучше про магнитные бури или влияние НЛО, правдоподобнее было бы. Хотя в принципе ответ в стиле стрючковско-чижовского минздрава - типа сам дурак и вообще вали по месту жительства.

Гость|01.03.2019 10:27|

Ну штош,бывает.

Гость|01.03.2019 10:29|

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОНИМАШЬ.

Гость|01.03.2019 10:33|

Это ж наш путятишный прорыв! Скоро на лошадей пересядем.

Гость|01.03.2019 10:37|

Лошадей то нет.Последнюю в овраге доедаем.

Гость|01.03.2019 10:51|

Прорыв и уничтожение бедных. По отчетам нищие вымирают быстро и без паники, хоронить правда не всегда успевают...

Гость|01.03.2019 10:57|

Ну ничего, в другой раз. Можно еще родить пока, чтобы быть еще счастливее.

Гость|01.03.2019 10:59|

Гость писал(a):

Зачем врать то? по Тамбовской трассе до Каменки связь есть везде.
Госдеп виноват, связь глушили гады!

Наверное поизмотались врачи, когда за помощью бежали...

Гость|01.03.2019 11:02|

Враньё связь от Пензы до Каменки не пропадает у всех операторов (а вот в кабинет скорее всего не дозвонится)

Гость|01.03.2019 11:03|

А почему они сами в Пензу приехать не могут ? Хлеб за маслом не бегает.

Гость|01.03.2019 11:05|

Зато на хоккей сегодня доставят всех вовремя и в полном составе по разнарядке.

Гость|01.03.2019 11:06|

Хлеба нет , а зрелищ нате

Гость|01.03.2019 11:08|

Тафгая бы хорошего в команду артистов. Зубы чтобы повыбивал.

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Имя: Гость
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