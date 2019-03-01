01.03.2019 | 10:03

В четверг, 28 февраля, жители Каменки и их дети напрасно прождали приема врачей, которые должны были приехать из областного центра.

«Весь 2-й этаж заполнен детьми и родителями, все ждали приема врачей из Пензы по записи. Прождали 1,5 часа, а кто и больше. Потом сообщили, что «никто не приедет, расходитесь по домам». Зла никакого не держу, но так делать нехорошо. Дети измотаны в ожидании, некоторые пропустили уроки в школе, родители отпросились с работы», - написал в группе «Подслушано в Каменке» один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Каменцы активно обсуждают произошедшее.

«В прошлом году на УЗИ сердца с грудничками стояли толпа мамаш и ждали специалистов из Пензы. На два часа задержали прием. Совести нет совсем!!!» - возмущается одна из участниц беседы.

«Сейчас просто начихать на вас на всех хотели, вот тебе и ситуация налицо!!! Вот вам и врачи. Зачем ехать? Зачем предупреждать, посидят дети полтора часа, ничего не случится! С них все равно взять нечего...» - утверждает другая жительница райцентра.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Пензенской области Максим Пурышов опубликовал в комментариях ответ на вопрос, почему не приехали специалисты.

«Прием областными врачами-специалистами детского населения Каменского района не был организован по причине серьезной поломки автотранспорта, на котором осуществлялась транспортировка врачей из Пензы. Проинформировать о сложившейся ситуации не было возможности в связи с отсутствием сотовой связи в месте поломки.

Министерство здравоохранения Пензенской области приносит извинения в связи с произошедшим. Прием детского населения г. Каменки и Каменского района областными врачами - офтальмологом, гастроэнтерологом и аллергологом - будет организован вновь, о чем будет сообщено дополнительно», - сообщил он.