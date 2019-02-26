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Общество | В Пензе расчистят подъездные пути к мусорным контейнерам

26.02.2019|15:31
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В администрации Пензы озаботились состоянием контейнерных площадок и подступов к ним. Тема обсуждалась на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 26 февраля.

Глава органа местного самоуправления Виктор Кувайцев поручил убрать территории до того, как снег начнет активно таять. Кроме того, по его мнению, не мешало бы расчистить подъездные пути к контейнерам.

«Для выявления проблем с проездом к мусоркам и их оперативного решения районным администрациям поручено напрямую общаться с регоператором», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Что касается так называемой мусорной реформы, то в городском управлении ЖКХ сейчас работает горячая линия (42-26-03). Пензенцы могут позвонить и пожаловаться на некорректные начисления платы за вывоз отходов или задать интересующие их вопросы.

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Гость|26.02.2019 15:37|

это бабушка нищенка у контейнера?

Гость|26.02.2019 16:09|

Почувствовали вкус бабла, "доить" будут холопов по полной.

Гость|26.02.2019 16:15|

Видимо кто то сверху раздал указания по администрациям всех уровней,чтобы организовали условия для сбора и вывоза мусора. До этого это никого не волновало,а теперь создают видимость озабоченности о чистоте и порядке вокруг. Только вот в городах везде контейнеры,а почему нет контейнеров для сбора мусора в сельской местности?! Мусор должен где то скапливаться и ожидать всю неделю,а то и две недели мусоровоз.

Имя: Гость
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