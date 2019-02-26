26.02.2019 | 15:31

В администрации Пензы озаботились состоянием контейнерных площадок и подступов к ним. Тема обсуждалась на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 26 февраля.

Глава органа местного самоуправления Виктор Кувайцев поручил убрать территории до того, как снег начнет активно таять. Кроме того, по его мнению, не мешало бы расчистить подъездные пути к контейнерам.

«Для выявления проблем с проездом к мусоркам и их оперативного решения районным администрациям поручено напрямую общаться с регоператором», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Что касается так называемой мусорной реформы, то в городском управлении ЖКХ сейчас работает горячая линия (42-26-03). Пензенцы могут позвонить и пожаловаться на некорректные начисления платы за вывоз отходов или задать интересующие их вопросы.