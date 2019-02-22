22.02.2019 | 17:32

Базу данных, на которую ориентируются региональные операторы по вывозу мусора, необходимо корректировать. Признают это и те, на кого возложена ответственность по оказанию новой коммунальной услуги, и чиновники. Чаще всего в call-центр в областном управлении ЖКХ по номеру 21-08-63 поступают звонки схожего характера.

«Прописано четыре человека, выставили на шестерых. Или выставили на четверых, а проживает всего лишь один человек. Вот это стоит на первом месте», - рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Проблема не только с количеством проживающих, но и с двойными квитанциями. Некоторым пензенцам счет за обращение с ТКО выставили и региональный оператор, и управляющая компания.

«Нам МУП Ленинского района записало твердые отходы себе в квитанцию и не уменьшило тариф за содержание, а тот же самый поставило», - пожаловалась Валентина Ракитина.

«Была указана графа «Обращение с ТКО, то есть этой графы не должно было быть. Начальник нашей расчетной группы будет привлечен к дисциплинарной ответственности. В следующем месяце в квитанциях будет сделан перерасчет жителям, которые уже успели по нашим квитанциям оплатить», - отметил генеральный директор ООО «МУП Ленинского района» Денис Поздняков.

По словам председателя правительства, ситуацию с мусором необходимо держать на контроле и по каждому случаю разбираться.

«Любой человек, который задал вопрос, он не должен остаться без ответа, если не сразу, то записывайте обратные координаты», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Вопросов у жителей много - начиная от взимания платы с квадратного метра и заканчивая несоблюдением графика вывоза мусора и отсутствием контейнеров.