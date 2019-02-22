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Общество | В управление ЖКХ поступает все больше жалоб на суммы в платежках

22.02.2019|17:32
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Базу данных, на которую ориентируются региональные операторы по вывозу мусора, необходимо корректировать. Признают это и те, на кого возложена ответственность по оказанию новой коммунальной услуги, и чиновники. Чаще всего в call-центр в областном управлении ЖКХ по номеру 21-08-63 поступают звонки схожего характера.

«Прописано четыре человека, выставили на шестерых. Или выставили на четверых, а проживает всего лишь один человек. Вот это стоит на первом месте», - рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Проблема не только с количеством проживающих, но и с двойными квитанциями. Некоторым пензенцам счет за обращение с ТКО выставили и региональный оператор, и управляющая компания.

«Нам МУП Ленинского района записало твердые отходы себе в квитанцию и не уменьшило тариф за содержание, а тот же самый поставило», - пожаловалась Валентина Ракитина.

«Была указана графа «Обращение с ТКО, то есть этой графы не должно было быть. Начальник нашей расчетной группы будет привлечен к дисциплинарной ответственности. В следующем месяце в квитанциях будет сделан перерасчет жителям, которые уже успели по нашим квитанциям оплатить», - отметил генеральный директор ООО «МУП Ленинского района» Денис Поздняков.

По словам председателя правительства, ситуацию с мусором необходимо держать на контроле и по каждому случаю разбираться.

«Любой человек, который задал вопрос, он не должен остаться без ответа, если не сразу, то записывайте обратные координаты», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Вопросов у жителей много - начиная от взимания платы с квадратного метра и заканчивая несоблюдением графика вывоза мусора и отсутствием контейнеров.

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Гость|22.02.2019 18:49|

ООО «МУП Ленинского района» всеми силами пытается избавиться от домов, находящихся в их управлении.

Гость|22.02.2019 19:03|

А как же воодушевляющий прорыв?!?

Гость|22.02.2019 19:07|

не надо жаловаться всем надо послушать орган

Гость|22.02.2019 19:14|

Закон не работает ошибаються в свою пользу. На авось не все разберуться в платежки. На лицо мошейничество.АУ где полиция. Где прокуратура???????????????

Гость|22.02.2019 19:25|

Ворон ворону глаз не выклюет. Успокойся болезный, прими от своей истерики таблеточку.

Гость|22.02.2019 19:27|

Гость писал(a):

Гость|22.02.2019 19:14|

Закон не работает ошибаються в свою пользу. На авось не все разберуться в платежки. На лицо мошейничество.АУ где полиция. Где прокуратура???????????????

...И не только... Архипов сказал: "сразу же подадим в суд, кто не оплатит, и суд мы выиграем" Наверное судами заключили "договора"...

Гость|22.02.2019 19:52|

Качество услуги по вывозу мусора значительно првысилось - стали вывозить под музыку - орган в филармонии заработал

Гость|22.02.2019 20:05|

Закон по вывозу ТБО не продуман, вот и получается такая чехорда. Как всегда. поэтому так и живем. все упирается в сборе денег с населения. а услуги только на бумаге и главное получение. а не борьба с мусором. Контейнеров для раздельного мусора нет, заводов по переработке нет. мусорные площадки все в снегу и не убираются. Посмотрим .что изменится после этого совещания.

Имя: Гость
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