25.02.2019 | 09:29

«На прошлой неделе главным событием для России стало послание президента. Делегация Пензенской области участвовала в этом мероприятии. Результаты нацпроектов должны быть в каждом муниципалитете», - такими словами губернатор Иван Белозерцев начал совещание в региональном правительстве в понедельник, 25 февраля.

Он напомнил, что области до 2024 года намечено выделить 26,6 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. «25 млрд уже спланированы, оставшиеся, мы надеемся, в ближайшее время будут дополнены и реализованы в нашем регионе», - отметил Иван Белозерцев.

Одной из главных тем послания Президента РФ глава региона счел поддержку семей с детьми. В частности, погашение ипотечного кредита семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, в размере 450 тысяч рублей.

«Не сидите! Надо вместе с банками разобраться, какие семьи взяли такую ипотеку, чтобы довести до людей эту информацию. У нас часто из-за недоработок администраций семьи не знают об этом. Если вы будете об этом рассказывать только в районной газете, - поверьте, больше половины людей об этом знать не будет. Нужно делать реестр таких семей, приглашать их и доводить нормы закона, вплоть до того, чтобы сопровождать этих людей», - поручил глава региона.