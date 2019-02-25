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Общество | Многодетным пензенским семьям разъяснят порядок погашения ипотеки

25.02.2019|09:29
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«На прошлой неделе главным событием для России стало послание президента. Делегация Пензенской области участвовала в этом мероприятии. Результаты нацпроектов должны быть в каждом муниципалитете», - такими словами губернатор Иван Белозерцев начал совещание в региональном правительстве в понедельник, 25 февраля.

Он напомнил, что области до 2024 года намечено выделить 26,6 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. «25 млрд уже спланированы, оставшиеся, мы надеемся, в ближайшее время будут дополнены и реализованы в нашем регионе», - отметил Иван Белозерцев.

Одной из главных тем послания Президента РФ глава региона счел поддержку семей с детьми. В частности, погашение ипотечного кредита семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, в размере 450 тысяч рублей.

«Не сидите! Надо вместе с банками разобраться, какие семьи взяли такую ипотеку, чтобы довести до людей эту информацию. У нас часто из-за недоработок администраций семьи не знают об этом. Если вы будете об этом рассказывать только в районной газете, - поверьте, больше половины людей об этом знать не будет. Нужно делать реестр таких семей, приглашать их и доводить нормы закона, вплоть до того, чтобы сопровождать этих людей», - поручил глава региона.

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Гость|25.02.2019 09:57|

А не пробовали трудоустраивать родителей многодетных семей?! Детей в садик без очереди,а родителей на работу (можно с надбавкой к зарплате). К чему эти пособия разовые?!

Гость|25.02.2019 10:22|

№ закона скажите? так тупой вопрос...от тупых родителей...

Гость|25.02.2019 10:27|

А чем хуже семьи с одним и двумя детьми?Многодетные семьи-часто бывают неблагополучными!Не все разумеется-но большая часть!Т чем наши дети и внуки хуже?Просто хорошие родители реально думают-сколько детей он сможет вырастить ,дать хорошее образование!Стимулируйте хорошие семьи и люди будут рожать детей!

Гость|25.02.2019 10:29|

ага разбежались рожать все кинулись. Кому ? Государству, которому не нужны мы рабов рожать.

Гость|25.02.2019 10:51|

Надо не через пособия и выплаты стимулировать рождаемость,а через обеспеченность рабочими местами . Не только молодых-всех без исключения. Все общество работает на будущее поколение. А что эти выплаты дают-коррупцию,стимулируют молодых уходить от официального трудоустройства,иначе никаких пособий,так как доходы перекроют минимум прожиточный на 500 руб. Надо создавать рабочие места,повышать уровень заработной платы,создавать льготы для матерей малолетних детей (смягчать график работы,выделять лишние выходные дни). А то с этими программами многие семьи заточены именно под них. Рожают,нигде не работают,прописываются в домах родителей (якобы метраж мал для совместного проживания) и ничего не стараются добиться в жизни сами. Ждут выплат от государства. И не по одной программе. А другая семья работает официально,берет ипотеку и не может участвовать ни в одной программе (у низ и так зарплата хорошая,которая уходит на ипотеку).

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