20.02.2019 | 14:30

В среду, 20 февраля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев присутствовал на выступлении Президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Впечатлениями от мероприятия он поделился на своей странице в Instagram.

«Только что завершилось послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию. Очень много эмоций - послание носит «прорывной» характер.

Все темы очень значимые, нет второстепенных, но для себя отметил особо инициативы главы государства по демографии, поддержке семей с детьми, здравоохранению, образованию - для Пензенской области очень важные блоки, даже архиважные», - написал Иван Белозерцев.

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал ускоренную модернизацию среднего и профессионального образования в стране, рассказал о вынужденном создании нового оружия, призвал к борьбе с проблемой бедности с помощью метода социального контракта, предложил сделать льготную ипотеку бессрочной, поручил поднять выплаты и уменьшить налоги для многодетных семей и потребовал навести порядок с отходами.