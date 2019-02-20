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Политика | Иван Белозерцев указал на прорывной характер послания Путина

20.02.2019|14:30
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В среду, 20 февраля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев присутствовал на выступлении Президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Впечатлениями от мероприятия он поделился на своей странице в Instagram.

«Только что завершилось послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию. Очень много эмоций - послание носит «прорывной» характер.

Все темы очень значимые, нет второстепенных, но для себя отметил особо инициативы главы государства по демографии, поддержке семей с детьми, здравоохранению, образованию - для Пензенской области очень важные блоки, даже архиважные», - написал Иван Белозерцев.

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал ускоренную модернизацию среднего и профессионального образования в стране, рассказал о вынужденном создании нового оружия, призвал к борьбе с проблемой бедности с помощью метода социального контракта, предложил сделать льготную ипотеку бессрочной, поручил поднять выплаты и уменьшить налоги для многодетных семей и потребовал навести порядок с отходами.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|20.02.2019 15:00|

Архиважные блоки это сказывается присутствие памятника Ленину под окном губернатора.

Гость|20.02.2019 15:05|

Может порывной а не прорывной?

Все послание можно свести к тосту : "Лучше жить богатым и здоровым чем бедным и больным". 20 лет у власти, а переливают из пустого в порожнее. Где обещанные 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Где "пенсионный возраст я повышать не буду"?

Гость|20.02.2019 15:11|

penzainform.ru писал(a):

«Только что завершилось послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию. Очень много эмоций - послание носит «прорывной» характер.
Вот от чего много эмоций , а то орган ( муз )

Гость|20.02.2019 15:16|

penzainform.ru писал(a):

послание носит «прорывной» характер.
И куда же вы все прорываетесь и никак не прорветесь уже 20-й год?

penzainform.ru писал(a):

Все темы очень значимые,
А что, президент страны должен был вещать о делах малозначимых? И когда это было?

Гость|20.02.2019 15:17|

Значит грабить будут (Свадьба в Малиновке)

Гость|20.02.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

для себя отметил особо инициативы главы государства по демографии, поддержке семей с детьми, здравоохранению
Эм-м-м... значит в Пензе детский санаторий "Солнышко" в кратчайшие сроки будет размещен в новом, безопасном здании и возобновит работу в полном объеме? Чтобы убрать детскую поликлинику с Володарского и раскидать "контингент" кого в Арбеково, кого на Гоголя (уплотнив тамошних) даже и заикаться не будут? Обеспечат возможность и строгий контроль за тем, чтобы инвалидов и больных могли подвезти ко входам в больницы, без унижений перед всесильными охранниками и медперсоналом? Да?

Гость|20.02.2019 15:21|

Цирк!

Гость|20.02.2019 15:23|

penzainform.ru писал(a):

Все темы очень значимые, нет второстепенных, но для себя отметил особо инициативы главы государства по демографии, поддержке семей с детьми, здравоохранению, образованию - для Пензенской области очень важные блоки, даже архиважные
penzainform.ru писал(a):
Все темы очень значимые, нет второстепенных, но для себя отметил особо инициативы главы государства по демографии, поддержке семей с детьми, здравоохранению, образованию - для Пензенской области очень важные блоки, даже архиважные
Желательно не отметить для себя, а делами для области пометить

Гость|20.02.2019 15:23|

Там есть ещё в послание по контролю за детским питанием в школах и дет.садах.

Имя: Гость
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