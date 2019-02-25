Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 фев 2019|11:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.33  |  $  65.51
 

Общество | Губернатор раскритиковал организацию трековых автогонок в Пензе

25.02.2019|10:19
Печать

На трековых гонках, состоявшихся в Пензе в воскресенье, 24 февраля, было множество зрителей. В их числе находился и губернатор Иван Белозерцев.

Своими впечатлениями от организации мероприятия он поделился на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 25 февраля.

По мнению главы региона, уровень сервиса был недостаточно высоким. «Даже тропинку для зрителей не расчистили», - упрекнул он, подчеркнув, что подобные соревнования организуются в первую очередь для тех, кто за ними наблюдает.

«Трассу сделали по норме, а о людях забыли! Усилий много, а нужно было лишь поставить палатки для продажи чая, шашлыков, горячей каши. Туда и с детьми идут, и пенсионеры, и молодежь. Учтите на будущее: мелочей не должно быть, все должно быть продумано!» - отметил он.

Накануне в личном микроблоге Иван Белозерцев выложил несколько видеозаписей с гонок и предложил развивать данный вид спорта.

«Автогонки - это хорошая традиция! Любителей автоспорта в Сурском крае много. Уверен, что все мы - и зрители, и участники заездов получим удовольствие от соревнований! Очень зрелищно! Много болельщиков собралось! Нам нужно думать, как развивать данный вид спорта», - написал он.

0
0
0
0
 
Гость|25.02.2019 10:25|

Ну-ссс, понедельник настал. Ждем очередную порцию бреда. А, собственно, вот и она. Нет каши на автогонках!

Гость|25.02.2019 10:29|

Гость писал(a):

Нет каши на автогонках!
Иван Александрович, каша на дорогах бывает, 5 см - как положено.

Гость|25.02.2019 10:29|

Да согласен никаких условий, элементарные вещи не могли сделать , горячий чай, шашлык , пиво , кто кстати из правительства отвечает за спорт ? Кто курирует данное направление ? Плохо справились

Гость|25.02.2019 10:29|

А с туалетами как быть ? Посреди горы,на людях ?

Гость|25.02.2019 10:31|

Помощнички губернаторские! Объясните Белозерцеву, что для спорта есть дефективный "министр спорта области". Подскажите, что ему надо или заниматься экономикой области, или уходить в отставку.

Гость|25.02.2019 10:32|

Организация просто полный отстой..организаторы просто непонятно кто....неинтересно вообщевопрос к Кабельскому..это его направление

Гость|25.02.2019 10:35|

Все мероприятия организованы на от...сь. Расчёт на то,что журналисты умолчат о просчетах и осветят лишь прекрасную часть мероприятия. А гашашлыки дома поедят. Было бы прибыльной поставили бы не одну палатку с перекусом.

Гость|25.02.2019 10:36|

Интересное отношение чиновников, кто бы сделал, а мы покритикуем. А если всё хорошо, то лавры себе припишем.

Гость|25.02.2019 10:39|

Кого вы критикуете? Это происходит в вашей губернии!

Гость|25.02.2019 10:45|

Если чаще будут устраивать - научатся)

И предприниматели с палатками подтянутся.

Гость|25.02.2019 10:55|

Анальный секс практикуешь?

Гость|25.02.2019 10:56|

Туалеты надо поставить,а то у нас года три назад такое на гонках приключилось,что до сих пор вспоминаем эти блинчики.

Гость|25.02.2019 10:59|

Да блиночки удались век помнить будем

Гость|25.02.2019 11:01|

Граждане,я вас умоляю,не еште свежие помидоры на ночь.

Гость|25.02.2019 11:04|

Я теперь только орган слушаю.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!