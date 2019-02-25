25.02.2019 | 10:19

На трековых гонках, состоявшихся в Пензе в воскресенье, 24 февраля, было множество зрителей. В их числе находился и губернатор Иван Белозерцев.

Своими впечатлениями от организации мероприятия он поделился на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 25 февраля.

По мнению главы региона, уровень сервиса был недостаточно высоким. «Даже тропинку для зрителей не расчистили», - упрекнул он, подчеркнув, что подобные соревнования организуются в первую очередь для тех, кто за ними наблюдает.

«Трассу сделали по норме, а о людях забыли! Усилий много, а нужно было лишь поставить палатки для продажи чая, шашлыков, горячей каши. Туда и с детьми идут, и пенсионеры, и молодежь. Учтите на будущее: мелочей не должно быть, все должно быть продумано!» - отметил он.

Накануне в личном микроблоге Иван Белозерцев выложил несколько видеозаписей с гонок и предложил развивать данный вид спорта.

«Автогонки - это хорошая традиция! Любителей автоспорта в Сурском крае много. Уверен, что все мы - и зрители, и участники заездов получим удовольствие от соревнований! Очень зрелищно! Много болельщиков собралось! Нам нужно думать, как развивать данный вид спорта», - написал он.