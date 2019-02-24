24.02.2019 | 12:42

В воскресенье, 24 февраля, на автодроме «Вираж» стартовал Кубок Пензенской области по зимним трековым автогонкам. В заездах принимают участие 25 гонщиков из Мордовии, Липецка, Тамбова и Пензы.

«Автогонки - это хорошая традиция! Любителей автоспорта в Сурском крае много. Уверен, что все мы - и зрители, и участники заездов получим удовольствие от соревнований!

Очень зрелищно! Много болельщиков собралось! Нам нужно думать, как развивать данный вид спорта», - написал губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге, прикрепив к посту несколько видеозаписей.

Перед гонками на автодроме провели большую подготовительную работу. В течение двух-трех недель по стадиону колесила спецтехника. Более того, для зрителей были расчищены дорожки, чего давно не делалось.

Для гостей мероприятия, в том числе детей, запланированы конкурсы, предусмотрены призы от спонсоров.