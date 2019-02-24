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Спорт | Иван Белозерцев предложил развивать в области зимние трековые автогонки

24.02.2019|12:42
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В воскресенье, 24 февраля, на автодроме «Вираж» стартовал Кубок Пензенской области по зимним трековым автогонкам. В заездах принимают участие 25 гонщиков из Мордовии, Липецка, Тамбова и Пензы.

«Автогонки - это хорошая традиция! Любителей автоспорта в Сурском крае много. Уверен, что все мы - и зрители, и участники заездов получим удовольствие от соревнований!

Очень зрелищно! Много болельщиков собралось! Нам нужно думать, как развивать данный вид спорта», - написал губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге, прикрепив к посту несколько видеозаписей.

Перед гонками на автодроме провели большую подготовительную работу. В течение двух-трех недель по стадиону колесила спецтехника. Более того, для зрителей были расчищены дорожки, чего давно не делалось.

Для гостей мероприятия, в том числе детей, запланированы конкурсы, предусмотрены призы от спонсоров.

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Гость|24.02.2019 13:14|

Губернатору не мешало бы промышленность развивать. Гонками сыт не будешь.

Гость|24.02.2019 13:17|

Завтра,все шутки завтра.Сегодня время другого шута.

Почему не присутствовал на митинге?

Гость|24.02.2019 13:18|

Чо там думать, спонсируй, деньги главное в этом спорте и не малые. На бензин, на резину, на зарплату, на запчасти, на команду, на гараж тёплый с подъёмниками, ямами, инструмент, коороче недвижимость нужна...... Очень дорого, очень!

Гость|24.02.2019 13:21|

К выборам начал готовится.Но мы не забудем не простим не поднятие пенсионого возраста не тарифа на мусор не поднятия тарифа на кап.ремонт.

Имя: Гость
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