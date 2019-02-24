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Общество | Недолговечные снежные скульптуры поднимают настроение пензенцам

24.02.2019|14:53
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Пока кто-то из жителей Пензенской области специально для конкурса сооружал семиметрового снеговика в надежде выиграть денежный приз, другие просто для радости прохожих создали во дворе фигуру кота. Материалы все под рукой и в огромных количествах: снега зимой много, на усы пошли ветки сломанных деревьев. Вроде бы ничего особенного, но настроение поднимается.

«Мы каждый день ходим мимо него, здороваемся. Потешный! Произведение целое. Попробуйте сделать так вот! Если не умеешь, не сделаешь», - оценила снежный монумент пензячка Ольга Борисовна.

По ее словам, ребенок создать такое был бы не в состоянии. Да и дети больше сидят дома, за компьютером, за телевизором. На улице никого нет - может, все болеют, грипп.

Заряд позитива должен укрепить иммунитет. Кот-снеговик поможет в этом. А на улице Бакунина стоит созданная ранее снежная скульптура. Она не перенесла погодных колебаний: понять, что это было, уже невозможно.

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