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Общество | В Пензенской области родители выпускников сдали ЕГЭ

22.02.2019|15:14
Печать

В пятницу, 22 февраля, в Пензенской области родители выпускников приняли участие в едином государственном экзамене по русскому языку и математике.

Родители прошли своими глазами увидели, как проходят регистрация на экзамен и рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места, как осуществляются печать и сканирование материалов.

«Материалы по математике базового уровня полностью соответствовали тем, которые будут на итоговой аттестации 11-классников. КИМы по русскому языку по уровню сложности также соответствовали тем, что будут на ЕГЭ, только в укороченном виде: восемь заданий, одно из которых - сочинение», - сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

В течение часа участники акции писали работу, еще через полчаса узнали результаты. Всего свои знания испытали более 400 человек, в том числе министр образования Пензенской области Александр Воронков и его первый заместитель Лилия Чащина.

«Мы третий год принимаем участие в акции, и с каждым годом участников становится все больше. Наша основная цель - дать родителям возможность прежде всего ознакомиться с процедурой проведения экзамена, снять стрессовую ситуацию вокруг экзамена», - отметил Александр Воронков.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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Гость|22.02.2019 15:35|

penzainform.ru писал(a):

. Всего свои знания испытали более 400 человек, в том числе министр образования Пензенской области Александр Воронков и его первый заместитель Лилия Чащина.
У этих без ошибок?

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