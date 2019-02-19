19.02.2019 | 14:42

В пятницу, 22 февраля, в Пензенском регионе мамы и папы выпускников смогут сдать экзамен по русскому языку или математике. В областном центре он будет проводиться в школе № 12 и продлится один час.

Участники всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» получат возможность оказаться на месте своих детей и пройти испытание от начала до конца - от прохода через рамку металлодетектора до получения результатов.

Они смогут увидеть, как проходит регистрация на экзамен, как организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов по русскому языку или математике и как они выглядят.

Проверить свои знания решил и министр образования региона Александр Воронков, а также представители исполнительных органов госвласти. Шанс испытать себя есть и у представителей СМИ.

«Для участия в акции необходимо подать заявку в муниципальный орган управления образованием или в Министерство образования Пензенской области по тел.: 56-27-09 или 56-60-39 строго до 15:00 21 февраля 2019 года», - уточнили в пресс-службе минобра.