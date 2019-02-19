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Учеба | В Пензе родители выпускников пройдут через металлодетектор перед ЕГЭ

19.02.2019|14:42
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В пятницу, 22 февраля, в Пензенском регионе мамы и папы выпускников смогут сдать экзамен по русскому языку или математике. В областном центре он будет проводиться в школе № 12 и продлится один час.

Участники всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» получат возможность оказаться на месте своих детей и пройти испытание от начала до конца - от прохода через рамку металлодетектора до получения результатов.

Они смогут увидеть, как проходит регистрация на экзамен, как организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов по русскому языку или математике и как они выглядят.

Проверить свои знания решил и министр образования региона Александр Воронков, а также представители исполнительных органов госвласти. Шанс испытать себя есть и у представителей СМИ.

«Для участия в акции необходимо подать заявку в муниципальный орган управления образованием или в Министерство образования Пензенской области по тел.: 56-27-09 или 56-60-39 строго до 15:00 21 февраля 2019 года», - уточнили в пресс-службе минобра.

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Гость|19.02.2019 14:59|

А почему 1 час только?

Гость|19.02.2019 15:11|

Слов нет для определения этой власти. Из экзаменов сделали концлагерь для детей.

Гость|19.02.2019 15:13|

пойду волонтером для обыска старшеклассниц

Гость|19.02.2019 15:22|

penzainform.ru писал(a):

Участники всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» получат возможность оказаться на месте своих детей и пройти испытание от начала до конца - от прохода через рамку металлодетектора до получения результатов.

Наручники собк и часовых забыли, а так все цЫвилизованненько по Эвропейски. Колючей проволоки не хватает.

Гость|19.02.2019 15:28|

Гость писал(a):

А почему 1 час только?

Ну как почему, такса.

Гость|19.02.2019 15:30|

а в жопу будут заглядывать?

Гость|19.02.2019 15:32|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 22 февраля, в Пензенском регионе мамы и папы выпускников смогут сдать экзамен по русскому языку или математике.

Спешите, спешите, всего один час 22 февраля вы можете проверить свои знания, а тем кто не проверил нельзя будет ездить в общественном транспорте.

Гость|19.02.2019 15:33|

Это пральна! А вдруг они бомбу пронесут, и взорвать захотят эту ЭГУ

Гость|19.02.2019 15:34|

Гость писал(a):

Слов нет для определения этой власти. Из экзаменов сделали концлагерь для детей.
Абсолютно точно. С языка сняли.

Гость|19.02.2019 15:35|

Гость писал(a):

Это пральна! А вдруг они бомбу пронесут, и взорвать захотят эту ЭГУ
после введения таких порядков обязательно захочется

Гость|19.02.2019 15:40|

Гость писал(a):

а в жопу будут заглядывать?
в твою обязательно и еще засунут что-нибудь твердое

Имя: Гость
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