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Общество | В минздраве опровергли слухи о закрытии поликлиники на Володарского

21.02.2019|17:45
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Чиновники регионального минздрава успокаивают пензенцев: слухи о закрытии филиала детской поликлиники на улице Володарского беспочвенны. Учреждение в центре города как работало, так и продолжает работать.

Хотя определенные изменения все-таки в феврале произошли. 1-й участок перенесли на улицу Гоголя, а родителям ребят с 13-го предложили посещать кабинет врача на проспекте Победы, 29.

«Все болеют душой, чтобы ходить в нормальную поликлинику, а не сто тысяч народу чтобы было», - рассказала горожанка.

«Если есть желание у родителей остаться прикрепленным к участку, который относится к филиалу на Володарского, они там остаются. Было предложено также прикрепление и к проспекту Победы, 29, 3-й поликлинике, но это было как предложение, не как указание и не закрытие поликлиники», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«3 931 ребенок остался в филиале, на Гоголя переведено 1 005 детей с первого участка, остальные участки пока работают на местах», - сообщила и. о. главного врача городской детской поликлиники Ильсия Васильева.

Нагрузка на педиатров большая. Пока в филиале на улице Володарского ведут прием два врача, третий уволился на прошлой неделе. Как восполнить утрату, решают в ведомстве, а также признаются, что дефицит кадров есть, хотя ежегодно людей принимают на вакантные должности.

«Учитывая, что это молодые девушки, они выходят замуж, рожают детей, они не то чтобы увольняются, просто кто-то уходит в декрет. На данный момент у нас 10 врачей находятся в декретном отпуске, это неплохо, конечно, но сказывается на дефиците кадров», - добавила Ильсия Васильева.

Что касается здания на улице Володарского, то оно уже перешагнуло вековой рубеж. Необходимо провести его экспертизу, чтобы дать заключение по дальнейшей эксплуатации строения.

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Гость|21.02.2019 18:58|

Ну с первого раза не прокатило, придется маленько подождать и летом, когда все уйдут в отпуска-каникулы...

Гость|21.02.2019 18:59|

penzainform.ru писал(a):

здания на Володарского, то оно уже перешагнуло вековой рубеж. И необходимо провести его экспертизу, чтобы дать заключение по дальнейшей эксплуатации строения.
В общем по сценарию "Солнышка"....

Гость|21.02.2019 19:12|

Вот и помогло обращение Путина к фед.собранию. Оставили детишкам поликлинику.

Гость|21.02.2019 19:15|

Враги народа

Имя: Гость
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