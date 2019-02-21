21.02.2019 | 17:45

Чиновники регионального минздрава успокаивают пензенцев: слухи о закрытии филиала детской поликлиники на улице Володарского беспочвенны. Учреждение в центре города как работало, так и продолжает работать.

Хотя определенные изменения все-таки в феврале произошли. 1-й участок перенесли на улицу Гоголя, а родителям ребят с 13-го предложили посещать кабинет врача на проспекте Победы, 29.

«Все болеют душой, чтобы ходить в нормальную поликлинику, а не сто тысяч народу чтобы было», - рассказала горожанка.

«Если есть желание у родителей остаться прикрепленным к участку, который относится к филиалу на Володарского, они там остаются. Было предложено также прикрепление и к проспекту Победы, 29, 3-й поликлинике, но это было как предложение, не как указание и не закрытие поликлиники», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«3 931 ребенок остался в филиале, на Гоголя переведено 1 005 детей с первого участка, остальные участки пока работают на местах», - сообщила и. о. главного врача городской детской поликлиники Ильсия Васильева.

Нагрузка на педиатров большая. Пока в филиале на улице Володарского ведут прием два врача, третий уволился на прошлой неделе. Как восполнить утрату, решают в ведомстве, а также признаются, что дефицит кадров есть, хотя ежегодно людей принимают на вакантные должности.

«Учитывая, что это молодые девушки, они выходят замуж, рожают детей, они не то чтобы увольняются, просто кто-то уходит в декрет. На данный момент у нас 10 врачей находятся в декретном отпуске, это неплохо, конечно, но сказывается на дефиците кадров», - добавила Ильсия Васильева.

Что касается здания на улице Володарского, то оно уже перешагнуло вековой рубеж. Необходимо провести его экспертизу, чтобы дать заключение по дальнейшей эксплуатации строения.