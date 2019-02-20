20.02.2019 | 12:38

В Пензенской области в январе 2019 года родилось 177 третьих и последующих детей. Такие данные озвучили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии во вторник, 19 февраля.

Семьи, в которых родился третий или последующий малыш, ежемесячно получают по 9 398 рублей, пока ребенку не исполнится три года.

За первый месяц 2019-го на эти цели из регионального бюджета было выделено 51,6 млн рублей.

«Данная мера социальной поддержки назначается многодетной семье, если среднедушевой доход семьи не превышает 21 611 рублей», - уточнили в пресс-службе минтруда.

В 2018 году в многодетных семьях родилось 2 003 ребенка, это больше, чем в 2017-м. Общая сумма, направленная на эти цели, составила 615 млн рублей, из них 335 млн - средства бюджета Пензенской области.