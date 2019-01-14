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Общество | В 2018 году в области родилось более 2 000 третьих и последующих детей

14.01.2019|14:06
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В Пензенской области в 2018 году в многодетных семьях области родилось 2 003 ребенка, это больше, чем в 2017-м.

В минувшем году 6 258 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Размер пособия составлял 9 470 рублей. Выплата назначается многодетной семье, если среднедушевой доход каждого ее члена не превышает 21 825,30 руб.

Общая сумма, направленная на эти цели, составила 615 млн рублей, из них 335 млн - средства бюджета Пензенской области.

В регионе, помимо данного пособия, многодетные семьи получают еще три вида пособия. Это ежегодная выплата на детей в возрасте до 6 лет, ежемесячная выплата на детей от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательном учебном заведении и ежемесячное пособие на третьего ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

«Многодетные женщины - обладатели медали «Материнская доблесть» I и II степеней, с которыми проживают несовершеннолетние дети, получают различные виды выплат и компенсаций», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|14.01.2019 14:18|

уточните этнический состав

Гость|14.01.2019 14:21|

Это ежегодная выплата на детей в возрасте до 6 лет - 600руб в ГОД. 600..Карл..в год.....

Гость|14.01.2019 14:23|

ежемесячная выплата на детей от 6 лет до окончания обучения - только малоимущим - т.е. доход менее 14тыс руб. Им подарочек каждый месяц - аж целых 290руб КАРЛ...кг масла - 380руб...

Гость|14.01.2019 14:23|

ежемесячное пособие на третьего ребенка в возрасте от 3 до 16 лет - аж целых 260руб!!!! Карл!!! 260руб!!!!!!!!!!! каждый божий месяц - не плохо че

Гость|14.01.2019 14:26|

А сколько в 2018 в области умерло?

Гость|14.01.2019 14:26|

В минувшем году 6 258 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. - Если бы не обращение в прокуратуру - отменил бы местный наш министр эту выплату еще в 2016году. Только поход к представителю президента заставил продлить эту выплату - да только все бестолку... даже первого перестали рожать, да и министру Трошину - плевать на демографию особо не париться

Гость|14.01.2019 14:29|

За первые полгода 2018-го умерли 10 188 человек, это на 282 больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Увеличение на 2,8%.ссылка на PenzaInform.ru

Гость|14.01.2019 14:34|

2003 будущих РАБА!

Гость|14.01.2019 14:36|

Гость писал(a):

уточните этнический состав
+10000000000

Имя: Гость
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