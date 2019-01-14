14.01.2019 | 14:06

В Пензенской области в 2018 году в многодетных семьях области родилось 2 003 ребенка, это больше, чем в 2017-м.

В минувшем году 6 258 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Размер пособия составлял 9 470 рублей. Выплата назначается многодетной семье, если среднедушевой доход каждого ее члена не превышает 21 825,30 руб.

Общая сумма, направленная на эти цели, составила 615 млн рублей, из них 335 млн - средства бюджета Пензенской области.

В регионе, помимо данного пособия, многодетные семьи получают еще три вида пособия. Это ежегодная выплата на детей в возрасте до 6 лет, ежемесячная выплата на детей от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательном учебном заведении и ежемесячное пособие на третьего ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

«Многодетные женщины - обладатели медали «Материнская доблесть» I и II степеней, с которыми проживают несовершеннолетние дети, получают различные виды выплат и компенсаций», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.