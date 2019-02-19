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Общество | В минздраве рассказали, где дети проходят лечение вместо «Солнышка»

19.02.2019|13:08
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Здание для санатория «Солнышко», где проходили реабилитацию дети как из Пензы, так и из области, еще не найдено. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказала представителям СМИ заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Реорганизация санатория стояла на повестке дня. Мы рассчитывали открыть в нем реабилитационные койки. Но из-за того, что получили акт об аварийности здания, деятельность учреждения была приостановлена, так как дети там не могут находиться», - сообщила она.

«Солнышко» было рассчитано на лечение за одну смену 90 детей с неврологией, лор-патологией и частыми простудными заболеваниями. Новая смена должна была начаться 30 января, однако 29-го обнаружилось, что здание изношено на 50%, и заезд отменили.

По словам замминистра, вопрос о поиске для «Солнышка» нового здания стоит на контроле в правительстве.

«У нас имеется 50 реабилитационных коек в областной детской больнице, действуют два дневных стационара - при областной детской больнице и при городской детской поликлинике. Помощь по оздоровлению оказывается также в детских поликлиниках», - подчеркнула Марина Воробьева.

Однако это объяснение не удовлетворило трех мам, пришедших вместе с журналистами на пресс-конференцию. По их словам, пока никто не предложил ничего конкретного для реабилитации их детей. А дневной стационар, по их мнению, не будет соответствовать той форме, которая существовала в «Солнышке».

«Дети находились в санатории в течение всего дня. Им было комфортно, они проходили лечение, спали, играли», - перечислили они. По словам матерей, при необходимости дети, приехавшие из области, оставались ночевать.

Особую благодарность Динара Маскаева, Ия Мартынова и Алена Суетова выразили работникам «Солнышка», которые даже сейчас звонят родителям своих подопечных, чтобы

узнать, как здоровье детей, и поделиться советами.

«Уважаемые мамы! Санаторий не ликвидирован, весь персонал находится на месте. Но работа его приостановлена. Если изношенное здание угрожает жизни и здоровью детей, вы пустите туда ребенка? Нужно найти соответствующее помещение с условиями, подходящими для действующих нормативов. Мы этим очень активно занимаемся», - обратилась Марина Виноградова к женщинам.

Найти такой объект непросто, так как требования к детским поликлиникам, стационарам и санаториям изменились. Например, в здании выше двух этажей обязательно должен быть лифт.

По словам замминистра, родителям рекомендуется обратиться к участковым врачам, которые знают, какие методы реабилитации используются в их поликлиниках, либо могут дать направление в областную больницу имени Филатова.

«Как только найдется здание и будет определена форма лечебного учреждения, оно начнет действовать. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - завершила объяснение Марина Воробьева.

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Гость|19.02.2019 13:33|

penzainform.ru писал(a):

Санаторий не ликвидирован, весь персонал находится на месте. Но работа его приостановлена.
А чем тогда занимается персонал на своем месте в аварийном здании?

Гость|19.02.2019 13:46|

penzainform.ru писал(a):

Найти такой объект непросто, так как требования к детским поликлиникам, стационарам и санаториям изменились. Например, в здании выше двух этажей обязательно должен быть лифт.
В чём проблема его построить? 6 месяцев на это нужно времени и будет новый современный. Воруйте меньше и всё будет ! А не пустословьте с телевизора.

Гость|19.02.2019 13:52|

penzainform.ru писал(a):

«Как только найдется здание
Старое нужно снести, а на его месте построить новое, беда какая лифт осилить не могут. И потратить времени не более 6 месяцев. Как отнять они быстро придумали .... боюсь воры в этом вопросе всё закончат на ноте : денег нет, домов нет, ходите в поликлинику.

Гость|19.02.2019 13:57|

Гость писал(a):

боюсь воры в этом вопросе всё закончат на ноте : денег нет, домов нет, ходите в поликлинику.
Ради этого всё это и затевалось! Дом нужно отапливать, врачей содержать! А зачем? Когда эти затраты можно выключить,а людей перевести на рабов-врачей (условно бесплатных - пока) в поликлинику. Это так называются воровские модернизации.

Гость|19.02.2019 13:58|

Гость писал(a):

А чем тогда занимается персонал на своем месте в аварийном здании?
И их чуть позже либо уволят ... либо на копейки переведут в ближайшие поликлиники. Это так, для видимости местной черни, дабы теплилась надежда пока шумиха не утихла.

Имя: Гость
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