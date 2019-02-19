19.02.2019 | 13:08

Здание для санатория «Солнышко», где проходили реабилитацию дети как из Пензы, так и из области, еще не найдено. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказала представителям СМИ заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Реорганизация санатория стояла на повестке дня. Мы рассчитывали открыть в нем реабилитационные койки. Но из-за того, что получили акт об аварийности здания, деятельность учреждения была приостановлена, так как дети там не могут находиться», - сообщила она.

«Солнышко» было рассчитано на лечение за одну смену 90 детей с неврологией, лор-патологией и частыми простудными заболеваниями. Новая смена должна была начаться 30 января, однако 29-го обнаружилось, что здание изношено на 50%, и заезд отменили.

По словам замминистра, вопрос о поиске для «Солнышка» нового здания стоит на контроле в правительстве.

«У нас имеется 50 реабилитационных коек в областной детской больнице, действуют два дневных стационара - при областной детской больнице и при городской детской поликлинике. Помощь по оздоровлению оказывается также в детских поликлиниках», - подчеркнула Марина Воробьева.

Однако это объяснение не удовлетворило трех мам, пришедших вместе с журналистами на пресс-конференцию. По их словам, пока никто не предложил ничего конкретного для реабилитации их детей. А дневной стационар, по их мнению, не будет соответствовать той форме, которая существовала в «Солнышке».

«Дети находились в санатории в течение всего дня. Им было комфортно, они проходили лечение, спали, играли», - перечислили они. По словам матерей, при необходимости дети, приехавшие из области, оставались ночевать.

Особую благодарность Динара Маскаева, Ия Мартынова и Алена Суетова выразили работникам «Солнышка», которые даже сейчас звонят родителям своих подопечных, чтобы

узнать, как здоровье детей, и поделиться советами.

«Уважаемые мамы! Санаторий не ликвидирован, весь персонал находится на месте. Но работа его приостановлена. Если изношенное здание угрожает жизни и здоровью детей, вы пустите туда ребенка? Нужно найти соответствующее помещение с условиями, подходящими для действующих нормативов. Мы этим очень активно занимаемся», - обратилась Марина Виноградова к женщинам.

Найти такой объект непросто, так как требования к детским поликлиникам, стационарам и санаториям изменились. Например, в здании выше двух этажей обязательно должен быть лифт.

По словам замминистра, родителям рекомендуется обратиться к участковым врачам, которые знают, какие методы реабилитации используются в их поликлиниках, либо могут дать направление в областную больницу имени Филатова.

«Как только найдется здание и будет определена форма лечебного учреждения, оно начнет действовать. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - завершила объяснение Марина Воробьева.