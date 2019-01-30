30.01.2019 | 16:52

Непривычно тихо в детских группах, кабинетах специалистов санатория «Солнышко». Очередная оздоровительная смена для ребят дошкольного возраста должна была начаться 30 января, но этого не произошло. Родители малышей, которые получали квалифицированную медико-педагогическую помощь, в отчаянии.

«Закрывая это учреждение, вы лишаете возможности наших детей быть здоровыми!» - выразила протест Динара Москаева.

«Эффект замечательный, логопеды первоклассные, и если ребенку предлагают за год несколько посещений, то, можно сказать, несколько звуков сразу поставят», - рассказала Ия Мартынова.

Информация о том, что деятельность санатория временно приостанавливается, появилась в начале недели. Однако родители (да и сотрудники «Солнышка») не могли поверить, что учреждение, аналогов которому в городе нет, перестанет функционировать. Тем более что предпосылок к этому не было.

«Лицензия, выданная Министерством здравоохранения Пензенской области, - от 1 октября 2018 года. То есть два месяца назад здесь все было в порядке, сейчас же резко все прекратили!» - возмутился Андрей Иванов.

«Дети получали круглосуточное бесплатное лечение, причем неврологическое, лечение соматических простудных заболеваний», - рассказала постовая медсестра Ольга Корнеева.

Медико-педагогический персонал в полном составе был на рабочем месте. Некоторые не сдерживали слез: они так и не знают, к чему готовиться. К собравшимся вышел завхоз, он работает всего несколько месяцев. У него на руках был акт об аварийном состоянии здания.

«Решается вопрос о реорганизации, готовится приказ министра здравоохранения о переводе нас в детскую больницу имени Филатова. Сказали, со следующей недели будем собираться и туда переезжать», - пояснил заведующий хозяйственной частью санатория «Солнышко» Сергей Дунаев.

Несколько дней назад в областном минздраве комментировали ситуацию, говорили, что действительно предоставят детям из «Солнышка» койки в медицинском учреждении.

«Представьте, придут они в больницу, куда не очень любят ходить. Будут им там делать процедуры, ребенок, разогретый после этих процедур, вынужден уйти с родителем домой. Это напряжение, это для ребенка стресс», - пожаловалась бабушка Ирина Юткина.

Люди говорят, что были слухи о переводе санатория в здание на проспекте Строителей - бывший детский дом. Но в нем теперь уже планируют сделать реабилитационный центр для взрослых.