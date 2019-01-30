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Общество | Пензенские родители в отчаянии: детей оставили без санатория «Солнышко»

30.01.2019|16:52
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Непривычно тихо в детских группах, кабинетах специалистов санатория «Солнышко». Очередная оздоровительная смена для ребят дошкольного возраста должна была начаться 30 января, но этого не произошло. Родители малышей, которые получали квалифицированную медико-педагогическую помощь, в отчаянии.

«Закрывая это учреждение, вы лишаете возможности наших детей быть здоровыми!» - выразила протест Динара Москаева.

«Эффект замечательный, логопеды первоклассные, и если ребенку предлагают за год несколько посещений, то, можно сказать, несколько звуков сразу поставят», - рассказала Ия Мартынова.

Информация о том, что деятельность санатория временно приостанавливается, появилась в начале недели. Однако родители (да и сотрудники «Солнышка») не могли поверить, что учреждение, аналогов которому в городе нет, перестанет функционировать. Тем более что предпосылок к этому не было.

«Лицензия, выданная Министерством здравоохранения Пензенской области, - от 1 октября 2018 года. То есть два месяца назад здесь все было в порядке, сейчас же резко все прекратили!» - возмутился Андрей Иванов.

«Дети получали круглосуточное бесплатное лечение, причем неврологическое, лечение соматических простудных заболеваний», - рассказала постовая медсестра Ольга Корнеева.

Медико-педагогический персонал в полном составе был на рабочем месте. Некоторые не сдерживали слез: они так и не знают, к чему готовиться. К собравшимся вышел завхоз, он работает всего несколько месяцев. У него на руках был акт об аварийном состоянии здания.

«Решается вопрос о реорганизации, готовится приказ министра здравоохранения о переводе нас в детскую больницу имени Филатова. Сказали, со следующей недели будем собираться и туда переезжать», - пояснил заведующий хозяйственной частью санатория «Солнышко» Сергей Дунаев.

Несколько дней назад в областном минздраве комментировали ситуацию, говорили, что действительно предоставят детям из «Солнышка» койки в медицинском учреждении.

«Представьте, придут они в больницу, куда не очень любят ходить. Будут им там делать процедуры, ребенок, разогретый после этих процедур, вынужден уйти с родителем домой. Это напряжение, это для ребенка стресс», - пожаловалась бабушка Ирина Юткина.

Люди говорят, что были слухи о переводе санатория в здание на проспекте Строителей - бывший детский дом. Но в нем теперь уже планируют сделать реабилитационный центр для взрослых.

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Гость|30.01.2019 18:47|

Завхоз вышел к сотрудникам и журналистам, а где же ваш руководитель, которая в прошлом эфире выгоняла журналистов, спряталась в норке?

Гость|30.01.2019 18:59|

Жаль. дети с удовольствием туда ходили . Очень жаль .

Гость|30.01.2019 19:04|

Вообще это очень плохо,что закрывают детский санаторий, где детей лечили. Но один момент очень примечателен, а именно

penzainform.ru писал(a):

логопеды первоклассные, и если ребенку предлагают за год несколько посещений, то, можно сказать, несколько звуков сразу поставят
И это говорит МАТЬ?! А чем мамы занимаются? Почему сейчас каждый 2-3 ребёнок не выговаривает и не слышит большинство звуков родного, заметьте, языка? В школу приходят всемь-восемь лет, а говорить не умеют, пишут под диктовку во 2-3 классе, допуская по 10-20 ошибок на пропуски и замены букв. Мамки, ау! Оторвитесь от компьютеров, читайте детям, разговаривайте с ними, учите произносить звуки, дети подражают речи взрослых, наблюдая за речевым аппаратом своих близких. Логопедов столько нет, чтобы поставить звуки у всех детей.

Гость|30.01.2019 19:11|

раньше в полях родители вкалывали от зари до зари и было по 7-8 детей и с ними в школах занимались....о чём вы тут...и учителя занимались с детками...а сейчас..что не тема так всё на родителей валят...училки не до учки!!!)))

Гость|30.01.2019 19:21|

Гость писал(a):

раньше в полях родители вкалывали от зари до зари и было по 7-8 детей и с ними в школах занимались....о чём вы тут...и учителя занимались с детками...а сейчас..что не тема так всё на родителей валят...училки не до учки!!!)))
Отвечу, как могу... Да, раньше родители работали, а учителя учили. В семье отца было 8 детей, он младший, растила их одна мать, видя их только ночью спящими. Так вот он выучил все стихи ещё до школы, слушая, как их учили его братья и сёстры. А сейчас мамаша приходит в школу с жалобой, что "извините, стих что-то не учится, тяжёл он для моего рабёночка 9 лет" - это о стихотворении С.Есенина "Белая берёза". Как вам такая позиция яжемамки?.. Такой абсолютно плевать, что её дети говорят картаво и шепеляво. Это ж проблема учителя.

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