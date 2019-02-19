19.02.2019 | 09:53

В понедельник, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Кузнецка обсудили работу станции обезжелезивания, запущенной в январе этого года.

«Станция у нас работает, качество воды улучшается в десятки раз, об этом свидетельствуют замеры по разным районам города.

Есть такой показатель как н/о - примесей не определено либо минимальное значение. Есть высокие показатели в частном секторе, где тупиковые ветки, и надо думать, как здесь промывать», - процитировала мэра города Сергея Златогорского пресс-служба органа местного самоуправления.

В целом, по его словам, показатели хорошие, результат удовлетворительный, но для стабильной работы объекта нужно постоянно держать ситуацию на контроле.

21 января на видеоконференции с главами районов области губернатор Иван Белозерцев поручил срочно закладывать деньги на проект второй станции обезжелезивания и объявлять конкурсные процедуры.

«В обязательном порядке изыщем средства и сделаем еще одну станцию, чтобы жители Кузнецка употребляли качественную, хорошую воду. Я смотрю на фотографиях, какая вода им поступает. Это неправильно, мягко говоря», - отметил он.