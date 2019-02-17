17.02.2019 | 11:47

Пензенцам предложили отметить Международный день спонтанного проявления доброты, который празднуется 17 февраля, и помочь нуждающимся горожанам.

Оказать поддержку можно вещами. Во всех учреждениях социального обслуживания Пензы работают стационарные пункты приема одежды.

Все собранное впоследствии передается людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: пострадавшим от пожаров, малообеспеченным семьям и лицам без определенного места жительства.

Принести вещи можно в Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района (ул. Складская, 19, тел. 58-17-24); комплексные центры социальной помощи семье и детям Ленинского (ул. Революционная, 57, тел. 68-23-25), Октябрьского (ул. ИТР, 1Б, тел. 98-05-97) и Первомайского (ул. Куйбышева, 15, тел. 56-07-17) районов, а также в городской комплексный центр срочной социальной помощи населению (5-й Виноградный проезд, 22, тел. 44-00-03).

Желающих проявить доброту ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

«Вещи принимаются в хорошем состоянии (чистые, опрятные и пригодные для дальнейшего использования), особенно необходимы детская одежда и обувь», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.