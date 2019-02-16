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Не забудь! | 17 февраля совершим доброе дело и распутаем клубок ниток

16.02.2019|13:39
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Сегодня, 17 февраля, прямо с утра настройте себя на хорошие поступки. Подумайте, кому из друзей нужна ваша помощь, кто из пожилых родственников обрадуется визиту или звонку по телефону, как верно будет служить вам собака, взятая с улицы в дом. Ведь сегодня отмечается День спонтанного проявления доброты, учрежденный по инициативе международных благотворительных организаций.

Делая добрые дела, не рассчитывайте на похвалу, а просто подумайте о том, что существуют на свете милосердие, отзывчивость и бескорыстная помощь, и получите удовольствие от своего хорошего поступка.

17 февраля с 2016 года считается официальным праздником Российских студенческих отрядов. Движение зародилось 60 лет назад, когда в 1959 году первые студотряды отправились в Казахстан на освоение целины. С тех пор студенческие отряды внесли огромный вклад в экономику. И сегодня РСО - это крупнейшая молодежная организация страны. В них студенты получают профессиональные навыки, находят друзей, укрепляют - что тоже немаловажно - свое финансовое положение.

17 февраля произошло несколько знаменательных событий. В 1600 году в этот день в Риме был сожжен Джордано Бруно, не отказавшийся от своих убеждений, несмотря на пытки. В 1852 году для публики открыли Эрмитаж. В 1947-м в этот день американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке, а в 1993-м было учреждено российское акционерное общество «Газпром».

В этот день родились русский морской офицер, революционер Петр Шмидт, детская писательница Агния Барто, советский разведчик Герой Советского Союза Геворг Вартанян, эстрадный певец Вячеслав Малежик и писатель, актер, музыкант, режиссер Евгений Гришковец.

В народном календаре 17 февраля - Никола Студеный. В народе говорили: «Студеный день - снова шубу надень», «На Студеного Николу снега навалит гору». Также наши предки называли этот день Волчьим сватом. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня заняться необычным делом - распутать клубок ниток. Такая неторопливая работа, требующая сосредоточения, поможет решить клубок собственных запутанных проблем.

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Гость|17.02.2019 00:17|

penzainform.ru писал(a):

Ведь сегодня отмечается День спонтанного проявления доброты, учрежденный по инициативе международных благотворительных организаций.
Спонтанное не привязывается ни к какому дню!!!

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