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Общество | В Пензенской области будут проверять документы у водителей лесовозов

16.02.2019|09:59
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В понедельник, 18 февраля, в Пензенской области стартует операция «Лесовоз», которая продлится до 31 марта. Ее цель - предупреждение и пресечение несанкционированных вырубок деревьев и незаконного провоза древесины.

Операция «Лесовоз» каждый год проводится весной и осенью. В ней участвуют сотрудники регионального минлесхоза и полиции, противостоящие черным лесорубам.

В 2018 году за время проведения этого оперативно-профилактического мероприятия (с 15 октября по 15 декабря) было осуществлено 95 совместных рейдов, досмотрен 121 грузовик с бревнами, составлено 19 административных проколов.

Кроме того, участники рейда обнаружили 24 случая незаконных рубок деревьев в лесах Пензенской области, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|16.02.2019 10:38|

«13. Сбор валежника гражданами для собственных нужд производится в течение всего года, предельный объем собранного валежника не устанавливается.

Сбор валежника должен осуществляться без рубки лесных насаждений, в том числе без использования рубящего инструмента, пил и сучкорезов (ручных, бензомоторных, электрических).

Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года..

Губернатор Пензенской области

И.А. Белозерцев

г. Пенза

30 ноября 2018 года

№ 3265-ЗПО

Гость|16.02.2019 10:46|

Гость писал(a):

существляться без рубки лесных насаждений, в том числе без использования рубящего инструмента, пил и сучкорезов (ручных, бензомоторных, электрических).

Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания.

хВАТИТ УЖЕ ВСЮ ГРЯЗЬНА СВЕТ БОЖИЙ ВЫВАЛИВАТЬ

Гость|16.02.2019 10:49|

Если вникнуть в суть Вопроса, то закон антинародный и выгоден чёрным лесорубам.Зимой во многих местах идут не законные рубки,а как только весной подсыхает .эти участки поджигают.Если лес не загажен валёжником и сухостоем его не просто поджечь,а при наличии древесного мусора,лесные массивы горят,как порох. Я грибник со стажем и знаю много мест,где рубили лес а потом через какое то время появлялись выжженные участки. Далеко ходить не нужно,10 км от Пензы!

Гость|16.02.2019 10:57|

Гость писал(a):

Я грибник со стажем и знаю много мест,где рубили лес а потом через какое то время появлялись выжженные участки. Далеко ходить не нужно,10 км от Пензы!
Походу дядя мухаморов объелся. Иди проспись.

Гость|16.02.2019 11:06|

Гость писал(a):

Походу дядя мухаморов объелся. Иди проспись.
АХАХА, пенсионеры грибники теперь будут учить.

Гость|16.02.2019 11:10|

Гость писал(a):

АХАХА, пенсионеры грибники теперь будут учить.
Мы можем показать прокуратуре и следственному комитету скрытые места порубок. Мы рождены в СССР!!!

Гость|16.02.2019 11:16|

Почему в нашем только городе можно пилить вековые сосны.что за глупый закон только в пензе.и никакого штрафа .на своем участке значит можно пилить хорошие вековые сосны и никакого наказания.закон от 16.02.2016.

Гость|16.02.2019 11:18|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Гость|16.02.2019 11:18|

В других городах за это свет уголовный срок.А у нас беспредел.

Имя: Гость
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