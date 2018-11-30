16.02.2019 | 09:59

В понедельник, 18 февраля, в Пензенской области стартует операция «Лесовоз», которая продлится до 31 марта. Ее цель - предупреждение и пресечение несанкционированных вырубок деревьев и незаконного провоза древесины.

Операция «Лесовоз» каждый год проводится весной и осенью. В ней участвуют сотрудники регионального минлесхоза и полиции, противостоящие черным лесорубам.

В 2018 году за время проведения этого оперативно-профилактического мероприятия (с 15 октября по 15 декабря) было осуществлено 95 совместных рейдов, досмотрен 121 грузовик с бревнами, составлено 19 административных проколов.

Кроме того, участники рейда обнаружили 24 случая незаконных рубок деревьев в лесах Пензенской области, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.