В понедельник, 18 февраля, в Пензенской области стартует операция «Лесовоз», которая продлится до 31 марта. Ее цель - предупреждение и пресечение несанкционированных вырубок деревьев и незаконного провоза древесины.
Операция «Лесовоз» каждый год проводится весной и осенью. В ней участвуют сотрудники регионального минлесхоза и полиции, противостоящие черным лесорубам.
В 2018 году за время проведения этого оперативно-профилактического мероприятия (с 15 октября по 15 декабря) было осуществлено 95 совместных рейдов, досмотрен 121 грузовик с бревнами, составлено 19 административных проколов.
Кроме того, участники рейда обнаружили 24 случая незаконных рубок деревьев в лесах Пензенской области, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
«13. Сбор валежника гражданами для собственных нужд производится в течение всего года, предельный объем собранного валежника не устанавливается.
Сбор валежника должен осуществляться без рубки лесных насаждений, в том числе без использования рубящего инструмента, пил и сучкорезов (ручных, бензомоторных, электрических).
Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года..
Губернатор Пензенской области
И.А. Белозерцев
г. Пенза
30 ноября 2018 года
№ 3265-ЗПО