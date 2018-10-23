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Общество | В Пензенской области ловят черных лесорубов

23.10.2018|16:54
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В Пензенской области с 15 октября по 15 декабря проходит традиционное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз». Его цель - выявить и пресечь несанкционированные вырубки деревьев и провоз незаконно заготовленной древесины.

Лесные инспекторы и сотрудники полиции дежурят на постах ДПС на дорогах области и проводят совместные рейды в лесах.

Во время весенней операции «Лесовоз» в 2018 году было выявлено 14 фактов нарушений лесного законодательства, в том числе незаконная рубка и транспортировка древесины без сопроводительных документов.

«Возбуждено 1 уголовное и 13 административных дел», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
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