23.10.2018 | 16:54

В Пензенской области с 15 октября по 15 декабря проходит традиционное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз». Его цель - выявить и пресечь несанкционированные вырубки деревьев и провоз незаконно заготовленной древесины.

Лесные инспекторы и сотрудники полиции дежурят на постах ДПС на дорогах области и проводят совместные рейды в лесах.

Во время весенней операции «Лесовоз» в 2018 году было выявлено 14 фактов нарушений лесного законодательства, в том числе незаконная рубка и транспортировка древесины без сопроводительных документов.

«Возбуждено 1 уголовное и 13 административных дел», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.