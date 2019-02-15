15.02.2019 | 09:44

Несмотря на то что благотворительная акции «28 петелек для жизни» закончилась еще в декабре 2018 года, пензенцы продолжают нести в перинатальный центр вещи, связанные своими руками.

Теперь к акции присоединились школьники. В четверг, 14 февраля, они передали малышам, родившимся раньше срока, вязаные носки, шапки и игрушки.

«Мы очень, очень благодарны нашим помощникам за их руки и сердца. Все эти вещи нам очень нужны», - прокомментировала главный неонатолог Министерства здравоохранения Пензенской области Людмила Филимонова.

Недоношенным детям с экстремально низкой массой тела носки и шапки помогают сохранять тепло. «А щупальца игрушечных осьминожек создают имитацию материнской пуповины», - добавила Людмила Филимонова.

В минздраве уточнили, что связанные изделия можно и впредь привозить в перинатальный центр. Телефон для справок 8 (964) 870-76-79.

В 2018 году детям, родившимся раньше срока, передали более 300 вещей. Самыми активными участниками акции стали жители Башмаковского района, работники прокуратуры Первомайского района г. Пензы, ученики и педагоги новой школы в Засечном, домохозяйки и пенсионеры. Вязали пледы, носки и шапки для малышей и сотрудницы следственного управления (а также их мамы и бабушки).